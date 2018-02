Aitana y Ana Guerra le arrebatan la corona a Amaia y Alfred

Ya es oficial: Lo malo es el mayor éxito de Operación triunfo.

Aitana y Ana Guerra ha conseguido arrebatarle a Amaia y Alfred la corona después de que la segunda actuación de Lo malo se haya convertido en el vídeo más visto en Youtube con más de 6.2 millones de reproducciones. Otro hito más el temazo compuesto por Brisa Fenoy

La marca de City of Stars, de Amaia y Alfred, está ahora en 6.1 millones de visualizaciones. Le siguen en el ranking: Shake It Out (Amaia), con 4.9 millones; Tu canción (Amaia y Alfred), con 4.6 millones; Miedo (Amaia), con 3.4 millones; y No puedo vivir sin ti (Aitana y Cepeda), con 3.2 millones.

Lo que viene con Lo malo

A Aitana War todavía les queda mucho guerra que dar con Lo malo. Mientras que la canción lo peta cada fin de semana en las discotecas, Universal está a punto de estrenar el videoclip del que ya te hablamos la semana pasada.

Además, el próximo 4 de mayo, las exconcursantes de OT 2017 se subirán al escenario del Primavera Pop para revolucionar el fiestote de LOS40.