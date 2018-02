Justin Bieber registra una nueva marca

Justin Bieber está creando su próximo negocio. O por lo menos eso parece al ver que acaba de registrar una nueva marca basado en su segundo nombre, Drew.

Desde ahora nadie lo podrá utilizar con fines comerciales porque Justin lo quiere explotar como enseña de una línea de ropa. En este caso camisetas, pantalones, faldas, sudaderas, abrigos, pijamas y hasta ropa infantil.

Además de Drew, el cantante también ha registrado The House of Drew y La Maison Drew, por lo que no sabemos si la primera será la marca de la ropa y las otras unos posibles nombres para la tienda que acogerá el nuevo negociado del canadiense.

Con La Maison Drew debemos avisar a Justin que ya hay una marca registrada pero con otra actividad. Es un bed&breast situado en Quebec. Quizá las leyes canadienses le permitan crear la misma marca si el negocio es distinto.

Esta no es la primera vez que Justin lo intenta con Drew. En 2015 empezó a registrar el proyecto, pero acabó dejándolo a medias.

Parece que esta vez es la buena y que muy pronto podremos dormir con un pijama diseñado por el propio Justin Bieber.