Katy Perry viene a España con su ‘Witness The Tour’

KatyCats españoles, vuestras plegarias han sido escuchadas:¡Katy Perry viene a España! Sí, la californiana estará con su Witness The Tour el jueves 28 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Katy cantará en la ciudad condal los temas de su disco Witness como Chained To The Rythm o Swish Swish. Además, seguro que también pondrá a bailar a todo el Palau al ritmo de sus anteriores éxitos: Roar, I Kissed The Girl o Hot n Cold.

Si estás pensando en ir, las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 7 de marzo. El precio varía dependiendo de la zona: desde los 45 euros hasta los 105 de la zona Premium.

La última vez que Perry actuó en España fue en 2015. La artista vino con su Prismatic World Tour, dejando con la boca abierta a todos los asistentes gracias a su puesta en escena.

Habrá que esperar para poder ver si Katy Perry nos vuelve a dejar sin palabras con su puesta en escena con su Witness The Tour. ¡Eso sí! Una cosa nos queda clara, Perry no se olvida de sus fans españoles.