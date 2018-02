Sandra Barneda, ¿qué te pasa?

Suenan campanas de boda. Sí, concretamente suenan entre la periodista Sandra Barneda y su novia, la exconcursante de gran hermano, Nagore Robles.

Nagore y Sandra forman una de las parejas más estables del mundillo televisivo. Siempre han llevado su relación de manera muy discreta y parece que eso les ha funcionado bien porque ya llevan tres añitos juntas.

Después de estos años han decidido dar un paso más y es que han colgado su petición de manos. La pareja viajó a Venecia para la presentación de la nueva novela de Barneda y se ve que a Nagore le pareció que tenía que aprovechar el viaje.

En un paseíto en góndola, Nagore se arrodilló y PUM le pidió a su chica que se case con ella. Eso sí... No nos precipitemos porque nos hemos quedado sin respuesta. Sandra ha subido un vídeo en el que no sale lo que le responde. Grande, muy grande.

Sandra, hombre, no nos dejes así. No nos asustes, que está feo. Eso sí... no nos falta fe y esperamos que al final todo salga bien, se casen, sean felices y coman perdices. ¡Y nosotros que nos alegramos!