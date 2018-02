15 Canciones de dibujos animados que has cantado si has nacido en los 90's

Todos aquellos nacidos a mediados de los noventa y principios del 2000 ya tenemos derecho a ponernos nostálgicos: nos acordamos de los tazos de Pokémon que salían en las bolsas de patatas, de los chicles kilométricos boomer y de las tardes viendo dibujos animados en La 2.

Eran tiempos sencillos, al menos para nosotros, donde nuestra máxima preocupación era que nos tocara la estampa de los phoskitos que queríamos.

Además, nuestra generación no tenía nada que envidiar a la anterior en cuanto a dibujos animados. Que sí, que ellos tenían Campeones, Dragon Ball o Sailor Moon – con sus pegadizas canciones correspondientes-, pero nosotros cantábamos a pleno pulmón el tema principal de Digimon, Doraemon o de Las tres mellizas.

Para llevaros a aquellos años donde felices, recopilamos quince canciones de series infantiles que seguro que has cantado si has nacido a mediados de los noventa. ¡Porque la Generación Z también tiene derecho a tener nostalgia!

Kim Possible

"Llama, grita si me necesitas", Kim Possible llegó a nuestras vidas en 2002 de la mano de Disney Channel. Tras 87 capítulos, la animadora espía puso punto final a sus aventuras. ¡Pero tenemos buenas noticias para vosotros! Disney va a sacar una película en versión de carne y hueso.

Hamtaro

¿Alguien era capaz de decir los nombres de todos los personajes de Hamtaro? Si te aprendías la canción no era un problema.

Las tres mellizas

"Un, dos, tres, las tres mellizas. Un, dos, tres, verás que risa". Teresa, Anna y Helena eran las estrellas de los dibujos nacionales de principios del 2000. Los cuentos que contaban estas hermanas nos engancharon desde el primer momento.

Digimon

¡Ay, los digimon! Pocos superamos el sacrificio de Patamon la primera vez que digievolucionó en Angelmon. Menos mal que luego vuelve a nacer. Por cierto, temazo el de la apertura.

Pokémon

Pokémon no solo se convirtió en el videojuego más popular de mediados de los noventa y principios del 2000, también en el anime favorito por niños y niñas. ¡Todos queríamos ser entrenador y tener nuestro pikachu! ¿Alguien llegó a ser el mejor, el mejor que habrá jamás?

Pepper Ann

Pepper Ann y su sentido del humor nos cautivó a todos. La serie, emitida en El Club Disney, puso a cantar a toda una generación su pegadiza apertura.

Doraemon

¿Quién no ha soñado con tener un gato cósmico que pudiese concederte todos los deseos del mundo? Doraemon se convirtió en uno de los dibujos favoritos por los niños nacidos en los 90's. Eso sí, muchos quedamos traumatizados tras conocer el final de este popular anime. Aunque nunca quedó claro si se trataba de un rumor.

La pajarería de Transilvania

¡Qué grandes momentos y series nos dio la tarde de La 2! Una de nuestras series favoritas era La pajarería de Transilvania.

Shin Chan

"Cuando hay que conquistar, soy todo un profesional, soy un niño muy bribón" o "mira que trompa, que pedazo de trompa" eran frases que sonaban en el opening de Shin-Chan. Vale, quizá la serie no era tan para niños como pensábamos, pero ¿y lo bien que nos lo pasábamos viéndola?

Phineas y Ferb

Vale, quizá a muchos de nosotros Phineas y Ferb ya nos pilló en plena edad del pavo, pero, sin lugar a dudas, esta serie tenía algo que nos enganchaba. Además, en cada capítulo cantaban una canción (muchas de ellas aún siguen sonando en mi cabeza diez años después).

El inspector Gadget

El Inspectort Gadget quizá pertenecía más a la generación de los ochenta, pero con la cantidad de veces que repitieron los capítulos en abierto durante los noventa, podemos decir que también pertenece a los niños de esa década. Y es que, ¿cómo quitarse de la mente la canción de la intro?

House Of Mouse

¿Todos los personajes Disney reunidos en un club nocturno tras salir de trabajar? No, no se trata de una parodia ni del comienzo de un chiste. Estos dibujos animados existieron y nos tuvieron delante del televisor a muchos niños y niñas a principios de los 2000. Eso sí, estamos seguros de que los cócteles que bebían eran sin alcohol.

Hannah Montana

No se trataba de una serie de dibujos animados, pero ¿quién no ha cantado a pleno pulmón "You get the best of both worlds"?

Hotel dulce hotel

Al igual que con Hannah Montana, la canción de la intro de Hotel Dulce Hotel se nos metió en la cabeza y jamás salió.

La Banda del Patio

Muchas de las canciones de nuestra infancia no tenían letra. La Banda del Patio, Las Supernenas, Marsupilami, Los Rugrats... A pesar de que son series que marcaron nuestra infancia y siempre recordaremos las melodías de sus intros, no podemos cantarlas con letra.