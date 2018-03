Compartir sus lujos en las redes sociales, una práctica común entre artistas

Tomarte un baño en un jacuzzi de oro o viajar de una punta del planeta a otro con botellas de champán en un jet privado forma parte de la vida de muchos de los artistas. Y compartirlo a través de sus perfiles en las redes sociales forma parte del “pan de cada día” de muchos de ellos.

Según informa la revista Anfibia, esto tiene que ver con la exhibición y el lujo. Este tipo de imágenes son para los usuarios “el poder del ensueño” y se encuentran ante una serie de objetos y experiencias que solo muy pocos pueden obtener.

Por tanto, que tu artista favorito comparta esa imagen para ti y el resto de seguidores, te permite conocer de primera mano cómo es esa vida por la que sueñas.

🛀 Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el Feb 20, 2018 at 12:21 PST

Y es que a través de este tipo de contenidos que difunden nuestros artistas favoritos, los usuarios se sienten “cerca” del lujo, ya que, en ocasiones, conocer cómo es te hace sentir parte de ello.

Varios ejemplos de artistas que cumplen con lo dicho son Jason Derulo o Maluma.

Otra de las razones por las que estos cantantes comparten sus lujosas experiencias a través de los perfiles es para demostrar en qué nivel se posicionan. Si demuestran que en vez de viajar en un avión compartido lo hacen a través de un jet privado y, además, se deleitan con una copa de champán, los usuarios captan su alto estatus y ganan respecto.

Pero no todos los seguidores reaccionan del mismo modo. Existe otro grupo de internautas que captan estas imágenes como una mera exposición de alardeo. No están de acuerdo con la difusión de estas imágenes llenas de ostentación solo por hacer saber a los usuarios de Internet que disponen de la cantidad económica necesaria para vivir rodeado de oro.

Hoy en día, pertenecer a las redes sociales y no informar sobre lo que hacemos te deja fuera de la realidad. Y estos artistas no van a ser menos.

Esta exhibición de lo lujoso que poseen tiene consecuencias en las acciones de los usuarios. De hecho, ¿quién no ha publicado una foto de la pizza que te acaban de servir? ¿Y del móvil que te han regalado? Tenemos noticias para ti. Si lo has hecho es que estás imitando las acciones de los artistas.

Quizás no dispongas de un coche descapotable de última generación o de un micrófono de oro que te acompaña sobre los escenarios. Pero sí has ido a cenar a un restaurante bonito y has fotografiado ese plato llamativo.