¡Notición! Camila Cabello vendrá de gira a España

Si miramos las listas de ventas, echamos un ojo a las alfombras rojas de grandes eventos o miramos la playlist de millones de personas hay un nombre que se repite constantemente: Camila Cabello.

La cantante de origen cubano se ha quedado tranquila al darse cuenta de que su decisión de dejar Fifth Harmony en su mejor momento para emprender una carrera en solitario no fue un error. Las cifras la avalan.

¡Coge la agenda y apunta! Camila Cabello traerá su Never be the same Tour 2018 a España. Ya no es un rumor sino una realidad. La cantante de Havana ofrecerá su espectáculo el 26 de junio en Barcelona y un día después en Madrid.

tickets 26 jun Barcelona Sant Jordi Club 27 jun Madrid Wizink Center (The ring)

Las entradas estarán disponibles a partir del 2 de marzo a un precio de 37 euros y tiene pinta de que van a volar. Eso sí, que nadie espere una canción de su antiguo grupo en ninguno de sus conciertos que ya lo ha dejado claro.

Camila ya ha demostrado en más de una ocasión que España es un país importante para ella donde, incluso, no le importaría vivir. Ya nos gustaría. Y estamos convencidos de que hará todo lo posible por hacer que vivamos dos noches muy especiales.

Una vida de sueño

La cantante ha visto cómo sus sueños se hacían realidad. Aunque no ha pasado demasiado tiempo desde que llegó a Miami, junto a sus padres, cargada con una mochila con algunos juguetes, su vida ha cambiado radicalmente.

Ese ascenso de la nada al éxito mundial es el que recoge Made in Miami, un documental producido por youtube y dirigido por Tabitha Denholm que recoge ese ascenso al que muchos aspiran y muy pocos consiguen.

Su primer disco en solitario, Camila, ha tenido tan buena acogida que ha sentado, sin duda, los cimientos de una carrera con mucho recorrido por delante. Son muchos los que ya se han enamorado de esta chica que derrocha naturalidad, frescura y ganas de hacer cosas.