El amor consigue que Ana Fernández se lance a cantar

Marlon tiene preparado nuevo single, Marzo en febrero, y la gran sorpresa es que trae nueva voz en una colaboración que, sin duda, está hecha desde el amor.

Ana Fernández, la actriz novia del cantante del grupo, se ha liado la manta a la cabeza y se ha lanzado a cantar. “Qué mejor oportunidad de disfrutar de la magia de hacer un tema, cuando tu pareja es músico y encima compone muy bonito”, nos explica.

Será uno de los temas que el grupo asturiano incluirá en su disco y parece que todos están encantados con el resultado.

“A los chicos les encanta el tema y les parece algo bonito y natural, entre bromas han dicho que hay que hacerle un sitio en la furgo para la próximo gira, jejeje”, nos cuenta Adriá Roma.

“Es muy fácil trabajar con Adri, nos reímos mucho”

Esta colaboración ha sido posible gracias a la convivencia en pareja. “Surge en nuestra casa, en mi cuarto de pensar…”, asegura Adriá.

“Ha surgido solo, Ana escucha y soporta casi todas las canciones desde que nacen y esta creo que le ha hecho ‘clic’”, añade, “siempre le pido que me ayude, que ponga su voz para probar coros y voces y este tema parecía estar hecho para que lo cantara ella…y así fue”.

“Hace unas semanas surgió y de repente nos dimos cuenta que funcionaba muy bien”, completa Ana.

Aunque algunos puedan pensar que mezclar vida personal con profesional no da buen resultado, en su caso es todo lo contrario. “Es muy fácil trabajar con Adri, nos reímos mucho, vamos a favor de obra siempre y formamos un gran equipo”, afirma.

“He disfrutado como una enana grabando la canción, de verdad, a nivel personal y a nivel artístico, me he sentido muy libre probando, descubriendo y aprendiendo de Adri, Juan luis...”, explica, “son músicos maravillosos y desde algo que no estaba intencionado, ahora nos vemos embarcados en una aventura increíble”.

“No creo que cantemos al desamor”

El resultado es Marzo un febrero una canción que aparentemente habla de una relación que se acaba. “Es una canción al amor y al desamor, creo que es una mezcla de las dos”, dice Adriá.

Aunque Ana no lo tiene tan claro, “no creo que cantemos al desamor, es cierto que el estribillo puede parecerlo, pero creemos que es al contrario. Trata sobre un amor que no se acaba aunque peleen, aunque se distancien, es el paso del amor al odio y viceversa”.

“Siempre me ha gustado cantar”

Aunque Ana todavía no había dado el paso, la música siempre ha estado muy presente en su vida, desde bien pequeña.

“Recuerdo perfectamente cuando cantaba con mi hermana temas de Ella baila sola, cada una haciendo de Marta y Marilia”, nos cuenta.

“Nos grabábamos en las cintas de radio cassete y se lo enseñábamos a nuestros padres... es algo que me ha picado siempre... el baile por ejemplo no tanto jajaja”, reconoce.

Y parece que ahora ha retomado esa costumbre de grabarse en casa pero la repercusión ha sido diferente, ha dado lugar a una colaboración que Marlon incluirá en el disco que está preparando.

“Estamos muy ilusionados, seguimos trabajando duro para hacer más ruido cada vez e ir creciendo poco a poco, tenemos disco a la vista y estamos como locos contando los días”, asegura Adriá.

“Juan sigue siendo la mitad de todo esto”

Una vez que tuvieron el embrión de la canción recurrieron a una pieza indispensable en este proyecto, Juan Luis Suárez, el que fuera miembro de El sueño de Morfeo que ahora es productor de Marlon.

“Sigue siendo nuestro hermano mayor o padre. Siempre aprendemos a su lado y es un placer para nosotros tenerle en el equipo”, señala Adriá.

“En un viaje a Asturias donde se encuentra su productor Juan hicimos la maqueta que luego subimos a Instagram con unas imágenes para que quedara más estético”, explica Ana.

“Estamos flipando con la acogida y las ganas que tiene la gente de escucharlo entero”, añade.

Ahora están liados con el videoclip. “Solo hicimos el teaser pero la verdad es que estoy alucinada con el gusto, estilo y profesionalidad de Juan Luis. Espero que nos sorprenda a todos con el videoclip”.

¿El principio de algo?

Esto ha sido el comienzo pero nos preguntamos si será la chispa que de paso a una nueva carrera musical.

“De momento está siendo una primera experiencia y ya veremos cómo funciona, no me cierro a nuevas aventuras. Aunque mi profesión es y será la de actriz. Pero cuando te dedicas al arte siempre es bonito tocar otras disciplinas”, asegura Ana.

Así que, sin las puertas cerradas, veremos en qué queda toda esta aventura.