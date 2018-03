8 videoclips que se grabaron en las Islas Baleares

No hay mejor forma de celebrar el Día de las Islas Baleares que con música. Y es que somos conscientes de que no solemos prestar la suficiente atención a las localizaciones de los vídeos musicales de nuestros artistas favoritos. Pero ya es hora de hacerlo.

Es por ello por lo que hemos decidido recopilar una lista de videoclips que fueron grabados en alguna de las Islas Baleares y que seguro que has visto alguna vez. ¡Échale un vistazo!

1. GLAD YOU CAME – The Wanted

Los británicos se trasladaron hasta Ibiza para grabar el videoclip de la que fue la canción del verano, Glad You Came. No pudieron elegir mejor escenario para darse una fiesta rodeada de buena gente.

2. YOU’RE BEAUTIFUL – James Blunt

Pues sí. El videoclip de este himno musical fue grabado en Mallorca. Blunt quedó tan enamorado de las islas que decidió volver años más tarde para contraer matrimonio y comprarse una casa. ¡Qué bonito!

3. GOOD LIFE – Sweet California

Menorca fue el lugar que acogió a Alba, Sonia y Tamy para rodar el videoclip de su tema Good Life. En él, las chicas recorren varios puntos y muestran la belleza de las tierras mallorquinas.

4. CLUB TROPICANA – Wham!

Viajando en el tiempo nos encontramos con esta pieza audiovisual de los increíbles Wham! que fue grabada en Ibiza. La música de los años 70 también se trasladaba a las Islas Baleares para dar vida audiovisual a sus proyectos.

5. HAY QUE VENIR AL SUR – Raffaela Carrá

La diva italiana y su himno veraniego aún forman parte de la playlist de la fiesta de cumpleaños de alguno de nuestros amigos. Y es que, aunque Carrá exprese lo “bien que se hace el amor en el sur”, la italiana se trasladó a Mallorca para grabar su videoclip.

6. PRIMAVERA ANTICIPADA – Laura Pausini y James Blunt

Cuando avisamos de que James Blunt se enamoró perdidamente de las Islas Baleares no estábamos exagerando. El británico volvió junto a Laura Pausini para grabar el videoclip de Primavera Anticipada de la italiana.

El catalán se llevó a Paulina y a DCS a Ibiza para rodar el videoclip de su tema Vuelve. Este ya cuenta con más de 43 millones de visitas desde su publicación en 2015.

8. I TURN TO YOU – Melanie C

La exintegrante de las Spice Girls visitó nuestro país en 2009 para rodar el vídeo musical de su tema I Turn To You, que llegó a ser número 1. En concreto, esta pieza se grabó en la isla ibicenca.