¿Qué están tramando Maluma, Nicky Jam y J Balvin?

El mes de marzo promete estar repleto de intensas emociones musicales a juzgar por lo que Maluma, Nicky Jam y J Balvin nos han enseñado en sus perfiles oficiales en las redes sociales.

De hecho, para disparar más las expectativas, existe una colaboración por el medio: ¿Quiénes han unido sus talentos?

Pues como ya os contamos hace algunas semanas, Nicky Jam y J Balvin han vuelto a unir sus fuerzas para una canción que se estrenará el próximo 2 de marzo y que parece que llevará por título X.

Pese a haber adelantado la noticia a primeros de año y que han lanzado varios teasers anunciando su estreno aún no hemos podido escuchar ni un sólo segundo de esta canción.

"Va a ser un hit. Garantizado" aseguraba Nicky Jam. Te tomamos la palabra y en un par de días salimos de dudas.

Poco después de X (o Equis, si lo preferís), también llegará otro estreno reggaetonero, esta vez de la mano de Maluma.

El solista ha fijado para el día 9 de febrero el estreno de su canción que está promocionando con billetes de 100 dólares marcados con pintalabios rojo.

¿El título? Hay quien asegura que puede ser Me lo das o me lo prestas?, otra de las pistas que han aparecido en su Instagram pero de momento no hay nada seguro.

Ojalá que este estreno nos traiga más detalles de su álbum F.A.M.E. (Fe. Alma. Música. Esencia). Y recordad que en septiembre estará de gira por España.