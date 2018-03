De ser la ‘Floricienta’ mexicana a presentar Los Óscar

Para cualquier actor o actriz que quiera dedicarse a hacer cine, trabajar en Hollywood es todo un sueño que muy pocos consiguen alcanzar. En este club selecto de artistas, acaba de entrar Eiza González, una mexicana de 28 años que lleva más de diez delante de las cámaras.

Con una mirada felina, unos labios carnosos y una figura de infarto, Eiza se ha convertido en la nueva estrella de Hollywood o, al menos, va camino de ello. Si has visto Baby Driver (si no lo has hecho, deberías hacerlo) seguro que te suena su cara: se trata de Darling, uno de los miembros del grupo de ladrones. De hecho, el pasado mes de junio pudimos entrevistarla junto a Ansel Elgort.

A pesar de que este ha sido el papel con el que ha alcanzado la popularidad fuera de México, no se trata de la primera producción estadounidense en la que está. En 2015 formó parte del elenco de Jem and The Holograms, pero teniendo en cuenta el poco éxito que tuvo la película y el corto tiempo que aparece en pantalla, no nos extraña que pasase completamente desapercibida en la meca del cine.

Ahora, el próximo 4 de febrero, Eiza se subirá al escenario de los Óscar para entregar uno de los premios. Con un emotivo texto y una foto donde aparece llorando de emoción, la actriz dio la noticia en su cuenta de Instagram:

“Una niña que creció en Mexico soñó todo su vida con este momento sin jamás pensar que se volvería realidad. Siempre lucha por tus sueños y cree en ti. Aún cuando nadie lo haga siempre hay recompensa. por supuesto que llore. Gracias a la academia. Gracias Dios por este regalo”

Pero Eiza lleva más de una década siendo conocida en su país, Mexico. Con 17 añitos se convirtió en la protagonista de la telenovela juvenil Érase una vez, adaptación de la serie argentina Floricienta. Eso sí, ha cambiado un poco desde entonces…

En aquella telenovela, Eiza mostró sus dotes para el cante, ¡incluso lanzó un par de discos después!

Toda esta experiencia que tiene González grabando vídeos musicales ha podido demostrarla este febrero junto a Justin Timberlake en Supplies. Y es que la actriz es la protagonista de su nuevo vídeo.

Además, a sus facetas como actriz y como cantante hay que sumarle las de instagramer. La actriz cuenta con más de 3 millones de seguidores. ¡Casi nada!