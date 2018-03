Alucina con la lista de regalos que recibirán algunos de los nominados a un Oscar

#Un viaje de 12 días a Tanzania para dos personas, cortesía de International Expeditions.

#Un viaje de 7 días a Hawaii, en el resort Koloa Landing de Poipu.

#Una estancia en las villas del resort Avaton Luxury, en Halkidiki, Grecia.

#Un tratamiento de una semana en el spa de Golden Door, en California.

#Joyería comestible de la marca Chocolatines.

#Parches antitranspirantes para las axilas de la marca Dandi Patch.

#Limonada de la marca Southern Wicked Lemonade.

#Un estiloso spray de pimienta de la marca Pepperface.

#Un tratamiento de cirugía de rejuvenecimiento dental en la clínica Chao Pinhole.

#Un servicio de reconocimiento genético en la compañía 23andMe.

#Un collar de diamantes de comercio seguro de Luxura Diamonds.

#Un acceso a la app de citas NeverMissed.

#Una donación de 10.000 boles de comida para el refugio de animales de su elección y sacos de comida para perros de la marca Halo, Purely For Pets.

#Una mascarilla de tratamiento y una crema para el contorno de ojos de MZ Skin.

#Suministro de por vida de base de maquillaje por parte de Oxygenetix.

#Naranjas de producción local de California, cortesía de la app de envíos EpiFruit.

#My Improper Mother and Me, un libro escrito por Esther Fairfax sobre su madre, Lotte Berk.

#Un serum y un estimulador del folículo de Healing Saint's.

#Varias botellas del refresco mexicano Jarritos.

#10 sesiones con el entrenador personal Alexis Seletzky.

#Suministro durante un año del programa de tratamiento de la piel ALLÉL's.

#Un cubo positivo Bangarang, consistente en una caja de madera con 199 tarjetas llenas de citas y acciones motivacionales.

#Labial que cambia de color de Blush & Whimsy.

#Velas de soja de Charleston & Harlow.

#El libro de cocina danesa Cook Yourself Happy.

#El libro infantil Curlee Girlee.

#Golosinas orgánicas y veganas de Delicacies.

#Productos desmaquillantes y de limpieza de la piel de Face It and Eye Love It.

#Camisetas de Happiest Tee.

#Suplementos para pérdida de peso de Hydroxycut Organic.

#Set de maquillaje de diez piezas de Inception of Beauty.

#Moneda simbólica de Justice for Vets.

#Una sesión de 18 minutos de tratamiento contra las fobias de Kalliope.

#Productos para pestañas de LE CÈLINE.

#Joyería irlandesa de Liwu.

#Especialidades de maquillaje para mujeres mayores de Look Fabulous Forever.

#Pasta de dientes My Magic Mud, que combina coco y carbón con bentonita.

#Estuche de maquillaje de M.Y.O.

#Kit creativo de 99 Creative WOWs.

#Procedimiento rejuvenecedor de la piel de Nurse Gigi.

#Tratamiento antiedad para la piel de Oumere.

#Mascarilla y limpiador de Paiva Aloe.

#Bombas para el baño de no experimentación animal de PETA.

#Dos cajas-regalo gourmet de pretzels de Posh Pretzels.

#Productos de tratamiento para la piel de la startup de belleza PROVEN.

#Tés detox de Quincy Herbals.

#Kit de cuidado oral de Quip.

#Una obra de arte certificada de Reian Williams Fine Art

#Sirope de arce Rouge Maple.

#Pulsera con piedras de tanzanita de Safi Kilima.

#Altavoz bluetooth que levita de Shop Modern Innovations.

#Bolsa gigante multiusos de The Green Garmento.

#Fiambreras para la comida de Vaya.

#Productos para el tratamiento del cabello de Totalee.

#Guante de hidratación portátil de Wetsleeve.

#Suplemento antiedad de 24k Gold Facial.