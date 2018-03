Las lecciones de feminismo que nos han dado las mujeres (y hombres) de ‘OT’

Amaia: 'Bua ¿sabes qué? que no me voy a depilar las piernas porque las mujeres también tenemos pelo'

Aitana: 'Pues sí y yo no me he depilado las axilas la verdad'

Amaia: 'Tengo muchísimo pelo pero me la suda y me la sopla'



JAJAJAJ MARAVILLOSAS. #OTDirecto8E pic.twitter.com/9wBxtpuwnd