'El Príncipe de Bel-Air' convertido en princesa, ¿pronto en televisión?

¿Cuántas veces hemos soñado con encender la televisión y que Will Smith apareciese en pantalla interpretando el papel de Will? Pues deja de soñar porque puede hacerse realidad muy pronto. Aunque Smith no aparecería en esta nueva versión, sino una chica que se convertiría en la protagonista de la serie.

Según informa el diario estadounidense TMZ, la compañía Fresh Prince of Bel-Air, que posee los derechos de El Príncipe de Bel-Air, han registrado la marca de Fresh Princess, La Princesa de Bel-Air. Y aquí es cuando saltan todas las alarmas.

Aunque aún no se ha confirmado la aparición de este reboot en televisión, con la aparición de esta nueva marca, la compañía ha sembrado el nerviosismo en su público. No obstante, podría tratarse de un acuerdo para la simple venta de merchandising

Esta noticia también ha hecho reflexionar a muchos sobre la posible aparición de una serie de dibujos animados, como continúa informando TMZ.

El Príncipe de Bel-Air se convirtió en una de las series más vistas de los años 90. Su tema, interpretado por Will Smith, es todo un himno para los jóvenes que no se perdieron las historias de Will en Philadelphia.

Aún no sabemos si podremos disfrutar de este nuevo reboot de El Príncipe de Bel-Air, ahora convertido en una princesa. Pero de lo que sí estamos seguros es de que si es cierto, estaremos pegados a la pantalla.