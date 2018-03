Meghan Trainor nunca muere: “Jamás haré como Taylor Swift”

XAVI MARTÍNEZ: ¡¡¡Hola Meghan!!! ¿Cómo estás?

MEGHAN TRAINOR: ¡Hola! ¡Genial! ¡Buenos días!

X: Es un placer y en nombre de España, gracias por estar aquí hoy con nosotros.

M: Oh Dios mío, ¡gracias a vosotros! Echo de menos España. ¡Me encanta estar ahí!

X: Y vas a volver pronto, me imagino... ¿Cómo te sientes?

M: Sí, tengo que volver a España. ¡Me encanta! Lo pasé increíble cuando estuve con mi novio, ahora es mi prometido. A los dos nos encanta España. El otro día estuvimos mirando nuestras fotos, echamos de menos España.

X: Hemos escuchado tu nuevo single ‘No excuses’. ¡Enhorabuena! Es una canción con una producción brillante y creo que es un retorno muy bueno.

M: ¡Gracias! Sí, estoy muy emocionada. Quería volver con un gran himno al estilo Meghan Trainor que haga a la gente bailar pero sobre todo que tuviese un gran mensaje.

X: Es un retorno muy especial para ti, has estado más de un año en silencio después de que ganases el Grammy a ‘Artista revelación’ en 2016 siempre dijiste que tu vida cambió mucho. Pero, ¿Cómo fue esto?

M: ¡Sí! Gané un grammy y estaba emocionada pensé que todo iba a ser más fácil desde ese momento porque había ganado un Grammy pero la vida tiene sus altibajos y tuve que operarme de las cuerdas vocales justo un año después de ganar ese Grammy. Y luego vino mi segunda operación y fue muy difícil, fue un reto de muchos meses y eso te lleva a estar sola con tus pensamientos y da miedo. Pero salí de eso y escribí este himno tan divertido, encontré la felicidad otra vez y estoy más enamorada que nunca de mi prometido y escribí este álbum por mis fans y ha sido genial y me ha encantado. Es mi mejor trabajo hasta la fecha.

GEMA HURTADO: Hace poco te has enfrentado a dos operaciones en tus cuerdas vocales. ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza que a lo mejor no ibas a poder cantar de nuevo en frente de un gran público?

M: ¡Sí, claro! Cuando te operas tienes que ir a terapia vocal en las próximas cuatro semanas. Y me acuerdo que la primera vez, mi terapeuta me dijo que cantase otra vez y estaba tan asustada que solo podía llorar. Y estaba grabando todo porque quería saber cómo sonaba. Pero tenía demasiado miedo y ahora es increíble ver cómo superé ese miedo de que pudiese sonar mal. Y ella me decía “¿Qué más da? Si suenas mal, lo vamos a arreglar” Pero estaba tan aterrada que me desmoroné y rompí a llorar.

G: ¿Qué fue lo que más te ayudó a superar este terremoto en tu vida después de las dos operaciones?

M: Mi familia y mi prometido, acompañándome a terapia cada día y apoyándome y preguntarme: “¿Has calentado la voz?” y apoyándome cuando decidí dejar de beber alcohol y empezar a cuidarme. Incluso mi madre cambió su vida y ahora es todo más sano. Todo el mundo está en ese ambiente de salud y felicidad de niños en mi casa y yo no hubiese podido hacerlo sin ellos.

X: ¿Meghan qué podemos esperar de esta nueva Meghan Trainor? Porque la experiencia lo es todo

M: ¡Sí! Estoy emocionada porque el álbum suena más intenso y más popero que este primer single. Este single es como el primer gran bocado. Quiero enseñarle al mundo con esta canción que estoy de vuelta y hay que bailarlo y pasarlo bien y sobre todo nos tenemos que respetarnos a cualquier edad. Tengo algunos primos que van todavía al colegio y quiero que se acuerden de la regla: “no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti”. Y quiero volver con un mensaje y un gran himno pop. Y lo vamos a hacer.

G: ¿Echas de menos algo de la Meghan Trainor anterior del 2015 o 2016?

M: Sigo siendo la misma Meghan Trainor de siempre. Yo no hago como Taylor Swift que dice que la vieja Taylor se ha ido. Si pudiese decirle algo le abrazaría y le diría “pasarás por esto”.

X: Meghan, yo te considero una gran cantante pero también una gran compositora. Pero para mi, lo más importante en mi relación con los artistas, es la parte de la persona. Como persona, olvídate de que eres artista y hablando desde tu experiencia… ¿Qué le dirías a alguien a la gente joven que está escuchando ahora la radio? ¿Con qué puedes ayudar a los jóvenes de hoy en día?

M: A mi yo del pasado le diría que siempre quieres hacerte mayor rápido porque la adolescencia es difícil pero disfruta de esa etapa porque ser un adulto también es muy difícil. Y también que el tiempo pasa. Si estás teniendo problemas con algo no vale decir “no puedo con esto” porque todavía yo tengo momentos en los que digo “Esto nunca se va a terminar” pero siempre salgo. Así que sea cuál sea el reto, lo vas a superar y te vas a reír de todo.

G: ¿Cuál es la parte oscura de ser famoso?

M: Te diría que los paparazzi. Lo demás está bien. Pero los paparazzi… Cada vez que me visto bien para ir al aeropuerto, nunca están y cuando no quiero que me vean, están en todos lados. Y eso da miedo.

G: ¿Te siguen a todos lados 24 horas?

M: No me siguen todo el rato pero me encuentran en mis peores momentos. El otro día no tenía las uñas hechas y tenía un gran grano en mi cara. Y estábamos bajando una calle que era imposible que supiesen que estábamos ahí. Y eso da miedo. Cuando ves fotos de ti colgadas y luego piensas “Pero ¿Cómo? Si estábamos solas” Y si te pasan momentos surrealistas donde dices ‘Woooooooowhhh esa ha sido una dura”.

X: Gracias por estos minutos. Pero antes, tus fans españoles quieren que vengas pronto.

M: ¡Espero que este año!

X: Gracias Meghan, toda la suerte del mundo. Que sigas brillando! Y estaremos aquí apoyando tu música y espero que pronto te podamos invitar a cenar aquí en España.

M: ¡Ohhhh qué dulce eres! ¡Me apunto! Gracias por vuestro apoyo y por poner nuestra música, significa mucho para mi.

X: Gracias Meghan, nos encanta tu música! Un abrazo enorme desde España.

M: ¡Sí! Un abrazo enorme a España. ¡Woooooow!

M: MUUUAHHHHH!