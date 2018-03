Los Planetas, Xoel López o Viva Suecia entre los más nominados a los Premios MIN 2018

Premio El País a Mejor álbum del año

Guadalupe Plata

La M.O.D.A.

Los Planetas

Maria Arnau i Marcel Bagès

Viva Suecia

Premio Flooxer a Mejor artista

Bejo

Belako

La Bien Querida

Los Planetas

Xoel López

Premio Los40 Trending a Mejor artista emergente

Apartamento Acapulco

Las Odio

Maria Arnal i Marcel Bagès

Nathy Peluso

Papaya

Premio Fundación SGAE a Canción del año

Belako / Render Me Numb

La Bien Querida / 7 días juntos

Los Planetas / Islamabad

Maria Arnal i Marcel Bagès / Tú que vienes a rondarme

Xoel López / Madrid

Mejor álbum de pop

Cala Vento / Fruto panorama

La Bien Querida / Fuego

Los Punsetes / ¡VIVA!

Maria Arnal i Marcel Bagès / 45 cerebros y 1 corazón

Xoel López / Sueños y pan

Mejor álbum de rock

Guadalupe Plata / Guadalupe Plata

Josele Santiago / Transilvia

La M.O.D.A. / Salvavida (de las balas perdidas)

Los Planetas / Zona temporalmente autónoma

Pablo und Destruktion / Predación

Mejor grabación de electrónica

Delaporte / One

Delorean / Mikel Laboa

Ed is Dead / Your Last 48 Hours

Fermin Muguruza Eta The Suicide of Western Culture / B-Map 17+100

Penny Necklace / La luz

Mejor álbum de hip-hop y músicas urbanas

Arkano / Bioluminiscencia

Bejo / Hipi Hapa Vacilanduki

Gata Cattana / Banzai

Sharif / Acariciado mundo

Sho-Hai / La última función

Mejor artista internacional

Cigarettes After Sex

Queens of the Stone Age

Father John Misty

The National

The xx

Mejor álbum de músicas del mundo

Crudo Pimiento / Teleiste Mouska

El Twanguero / Carreteras secundarias Vol 1

Eskorzo / Alerta Caníbal

Freedonia / Shenobi

Quentin Gas & Los Zíngaros / Caravana

Mejor álbum de flamenco

Carmen Linares / Verso a verso

David Carmona / Un sueño de locura

Dorantes / El tiempo por testigo... A Sevilla

Peret / Des del respecte - Desde el respeto

Raúl Rodríguez / La raíz eléctrica

Mejor álbum de jazz

Berta Moreno / Little Steps

Iván "Melón" Lewis & The Cuban Swing Express / Iván "Melón" Lewis & The Cuban Swing Express

Moisés P. Sánchez / Metamorfosis

Sophie Newick / Dangerous Love

¡Zas! Trío / Round About Armstrong

Mejor álbum de música clásica

Euskal Barrokensemble / El amor brujo

Isabel Villanueva / Bohèmes

La Ritirata / Boccherini: String Trios, OP. 34

Lina Tur Bonet / La Gioia

Mario Mora / Spanish Rhapsody

Premio Sol Música a mejor videoclip

Bad Gyal / Nicest Cocky

Bejo / Bejísimo

Belako / Render Me Numb

La M.O.D.A. / Héroes del sábado

Viva Suecia / A dónde ir

Premio Ticketea al mejor directo

Belako

Los Planetas

Morgan

Novedades Carminha

Triángulo de Amor Bizarro

Premio SAE Institute a la mejor producción

Freedonia / Shenobi (Freedonia)

La Bien Querida / Fuego (David Rodríguez)

Los Planetas / Zona temporalmente autónoma (Los Planetas)

Viva Suecia / Otros principios fundamentales (Carlos Hernández Nombela)

Xoel López / Sueños y pan (Ángel Luján)

Mejor diseño gráfico

Carlos Siles / Todos mis caminos han terminado contigo

La M.O.D.A. / Salvavida (De las balas perdidas)

Marta Pérez / Punctual

Mordem / Fragments To Dominate The Silence

Uxía / UXÍA-O

Mejor álbum en catalán

La Iaia / Tornar a ser u

Les Sueques / Moviment

Renaldo & Clara / Els Afores

Xarim Areste / Polinèsies

Zoo / Raval

Premio Etxepare a mejor álbum en euskera

Delorean / Mikel Laboa

Fermín Muguruza Eta The Suicide Of Western Culture / B-Map 1917+100

Jabier Muguruza / Leiho Bat Zabalik

Rafa Rueda / Hiri Kristalezkoa

Zea Mays / 20 Urte

Mejor álbum en gallego

Atrás Tigre / Fainos Saír

Esposa / Xardín Interior

Habelas Hainas / Livres e loucas

Os D'Abaixo / Quixera ser dos paxaros

Uxía / UXÍA-O