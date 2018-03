Taylor Swift apuesta por ‘Delicate’ como próximo single

A estas alturas nadie duda de que Reputation, el último disco de Taylor Swift, no haya sido un éxito. Las cifras hablan por si solas y la artista estadounidense ha conseguido vender más de un millón de copias en todo el mundo.

A pesar de ello, y quitando su tema Look What You Made Me Do, la artista no ha conseguido que sus otros singles se cuelen en el top de las listas de éxitos.

Ni si quiera su última apuesta, End Game, donde cuenta con la colaboración de Ed Sheeran y Future ha obtenido los resultados previstos. Vale, que el vídeo cuenta con más de 100 millones de reproducciones en Youtube, pero queda muy alejado de los 880 millones que consiguió Look What You Made Me Do. En Spotify tampoco ha ido muy bien, el tema no ha llegado superar los 80 millones de reproducciones.

Ahora, Taylor mueve ficha y apuesta por un nuevo single: Delicate. El tema, la apuesta más Swift de Reputation, se convierte así en el cuarto single del disco tras Look What Yoy Made Me Do, …Ready For It? y End Game.

La propia artista ha añadido la canción a la playlist Songs Taylor Loves y si a ella le gusta, pues adelante con ello. ¿Qué quiere decir esto? Que Taylor va a apostar por este tema y lo mandará a las radios estadounidenses a mediados de marzo.

Además, los swifties podrán disfrutar del vídeo de Delicate próximamente. Teniendo en cuenta que la canción vuelve a hablar de amor y de su reputación (¡oh, dios mío, seguro que no esperabais esto!), estamos seguros de que Tay mandará alguna indirecta a sus ex.