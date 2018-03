Javi y Fede, los Reyes del Barrio, responden a las críticas a los ricos

Raúl González, sí, el Raúl del Madrid de toda la vida, le ha regalado un Audi a su hijo por su 18 cumpleaños y está media España consternada.

A ver, puedes ser famoso, estar forrado y regalarle algo bueno a tu hijo, nadie te dice lo contrario pero... ¿Un Audi? El futbolista ha sido criticado por media España y eso que la imagen es hasta bonita porque su hijo Jorge rompe a llorar cuando ve el coche. ¡Oye, por lo menos lo valora!

En Anda Ya hemos empezado a reflexionar sobre todo esto de los regalitos, los ricos, los pijos... Y claro, nos ha entrado la curiosidad: ¿será esto normal en el mundillo pijo-rico?

Para responder a esta gran incógnita hemos contado con nuestras dos referencias de esta esfera social. Han estado en Anda Ya Javi y Fede, los protagonistas de ''Los reyes del barrio''.

Los dos nos han dejado las cosas muy claras: no es un regalo exagerado. De hecho, qué menos que un Audi. Según Javi: ''no es ostentoso para nada. Si puedes y tienes, debes''. Hasta nos ha confesado que le sorprende la reacción del chico: ''qué haces llorando baby, si es un Audi, no un Rolls-Royce''. Ole, ole, ole (me tiene living).

Ojito porque los dos cracks no se han quedado ahí. Fede nos ha confesado que cuando era pequeño le daban de paga 100 euros al mes (¿?) y Javi que el regalo más caro que recibió es un Audemars Piguet. No te rayes, es normal que no sepas qué es, pero con su explicación nos queda más que claro: ''Es un reloj exclusivo. Rolex parece Casio a su lado''.

Todo maravilloso y muy funny.