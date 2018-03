Cuidado: WhatsApp se 'chivará' a sus contactos cuando hagas esto

Cuidado, porque WhatsaApp te va a delatar. La popular aplicación incorporará una herramienta en su nueva actualización que indicará si un mensaje que has enviado a tus contactos lo has escrito tú de verdad o simplemente lo has reenviado.

Hasta ahora, cuando un usuario reenvía un mensaje de un chat a otro, ese texto aparece como los demás, como si lo hubiese escrito él originalmente.

Dentro de poco, sin embargo, al mensaje le acompaña un aviso que indicará que no lo ha escrito el usuario, sino que lo está reenviando. Y también podría indicar el nombre de quién lo escribió de forma original.

Para 'engañar' al sistema y reenviar un mensaje como propio, lo único que habrá que hacer es copiar y pegar el texto.

Con esta novedad, WhatsApp intenta luchar contra la proliferación de las cadenas de texto, que a menudo únicamente sirven para extender bulos o informaciones de dudosa veracidad.

Muchos ya comparan esta novedad con la que estableció Instagram hace un tiempo y que avisa al usuario cuando alguien hace una captura de pantalla de sus fotos.