Esta es la razón por la que Miley Cyrus no quiere actuar (de momento)

Miley Cyrus se dio a conocer gracias a la actuación. Con trece años se metió en el papel de Hannah Montana, convirtiéndose en todo un ídolo adolescente. Tras protagonizar cinco años la serie, Cyrus continúo su carrera como actriz.

Tras dejar de lado su etapa Disney, la artista protagonizó películas como LOL o La última canción. Además, Miley ha formado parte del reparto de la serie de Woody Allen, Crisis In Six Scenes.

Ahora la artista de 25 años está mucho más centrada en su faceta como cantante, pero cuándo volveremos a verla delante de la cámara. Habrá que tener paciencia porque Cyrus ha revelado en una entrevista para la revista Wonderland que está centrada solo en su música.

Además, en la misma entrevista explica por qué no puede compaginar su carrera de cantante con la de actriz: “No soy capaz de estar en un proyecto durante tantos meses, sobre todo siendo un personaje y no yo misma. Me meto mucho en los personajes que interpreto, al igual que hago con la música. Entonces es difícil relacionarme, incluso con mi familia y mis amigos, al estar tan sumergida en ese personaje.”

Miley asegura que como ahora “está tan contenta en el lugar donde está, que ser otra persona no le parece tan divertido”. Conociendo esta faceta de la artista y lo mucho que se mete en los personajes que interpreta, esperamos, de veras, que nunca le den un papel de villana.