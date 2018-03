Cristina Pedroche: “Yo pondría en su sitio a todos los machistas”

Dejando atrás la saga Torrente, Santiago Segura vuelve a tomar la dirección en Sin Rodeos. La película, protagonizada por Maribel Verdú, cuenta la historia de Paz, una mujer que no puede más con día a día. Su jefe la ha sustituido por una chica de veinte años, su marido y sus amigos no la escuchan y lleva meses detrás de su compañía telefónica para que le cambien la fibra. Vamos, que la pobre no está pasando por una buena racha.

Para remediarlo, Paz acude a un "sanador" (intepretado por Segura) que le da una poción para convertirse en una mujer "sin filtro" y poder cambiar el rumbo de su vida. Lo mejor de la película es, sin lugar a dudas, los secundarios: desde Toni Acosta hasta Florentino Fernández, Mención especial al personaje de Candela Peña. Aparece cinco minutos, pero merecen la pena.

En LOS40 hablamos con Maribel Verdú, Cristina Pedroche, Toni Acosta y Bárbara Santa-Cruz. Hablamos de su experiencia rodando con Santiago, de sus personajes y hasta de a quién pondrían en su sitio -ojo, que esta pregunta viene a cuento ya que el claim de la película es ¿A quién pondría en su sitio?.

Santiago Segura, Toni Acosta y Bárbara Santa-Cruz lo tienen claro: a Trump. Cristina Pedroche generaliza más: "Yo pondría en su sitio a todos los machistas".

¡Dale al play y disfruta de las dos entrevistas completas!