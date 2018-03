Este es el motivo por el que Netflix rechazó la nueva serie de Paco León

En 1961, Ava Gardner “ya había estado antes en Madrid, se lo había bebido y follado todo y en sitios como el Ritz le habían prohibido la entrada”, dice Paco León entre risas sobre el personaje que crea el universo de su nueva serie, Arde Madrid. El sevillano vuelve a la dirección, donde ha demostrado que se mueve como pez en el agua, en la nueva ficción de Movistar Plus.

Esta vez no lo hace solo, sino acompañado de su mujer Anna Rodríguez. Ambos llevan creando el universo de esta serie más de cinco años. Pero no te confundas, el personaje de Gardner es solo la excusa para contar la historia de “dos españoles de clase muy baja, que son Manolo (León) y Ana Mari (Inma Cuesta), y cómo sobreviven a un mundo que no les pertenece”. Los verdaderos protagonistas de la serie es el servicio de la estrella.

Paco León junto al cartel de 'Arde Madrid'. / Alberto Palao

Paco y Anna para diferenciarse de otros contenidos de época han querido apostar por algo arriesgado: hacer la serie en blanco y negro. “Nosotros queríamos ser muy glamurosos y muy auténticos. El blanco y negro nos ayudaba en eso” asegura León. Además, el director también dice que este fue un elemento clave para que Movistar diese luz verde a Arde Madrid:

“Yo les dije ‘ser los primeros en algo está muy bien, ser la primera serie en televisión en blanco y negro, ¿esa medalla no os la queréis poner? ¿Queréis que Netflix se adelante?”

Paco León y Anna R. Costa junto a algunos de los actores de 'Arde Madrid' / Alberto Palao

De hecho, Anna y Paco presentaron su proyecto a Netflix. Eso sí, no tuvieron mucha suerte: “Fuimos a Netflix. La querían mucho, pero en ese momento, para abrir España como mercado de producción, querían gastarse menos dinero”.

Los directores reconocen que una de las cosas más difíciles ha sido encontrar a una Ava Gardner que cumpla con las expectativas. Porque tal y como dice Anna Castillo (otra de las actrices que participan en la serie) “hacer de Ava Gardner es muy fuerte”. Paco y Anna tenían claro que no quería una cara o un cuerpo que se pareciese, sino un espíritu, un temperamento y un carácter.

Anna Castillo junto al cartel de 'Arde Madrid' / Alberto Palao

“El director de casting buscó actrices que con unas medidas y un parecido físico espectacula, pero sin el coño que tenía que tener Ava. Debi lo tiene”, asegura Paco.

Finalmente Arde Madrid encontró a su Ava: Debi Mazar. Como todo lo bueno en esta vida, la actriz estadounidense supo de este papel por primera vez en una fiesta. Fue de la boca de su amiga Rossy de Palma –sí, nuestra chica Almodóvar se codea con mucha gente al otro lado del charco- que le dijo que su “amigo Paco” estaba haciendo una serie y que estaba interesado en que ella hiciese de Ava. Dos semanas más tarde la llamaron y, tras un proceso casting, Arde Madrid ya tenía a su propia Gardner.

Es más, su parecido con el mito de Hollywood es tal que hasta el propio Frank Sinatra –ex marido de Gardner- se lo dijo en una fiesta de Madonna. “Cuando nos vio, pasó de Madonna y me preguntó ‘¿Y tú quién eres? Me recuerdas mucho a mi Ava”, recuerda la actriz.

Habrá que esperar para ver el resultado final de Arde Madrid (por ahora solo llevan seis semanas de rodaje), pero tiene toda la pinta de convertirse en una de las series revelación de la temporada. Aunque solo sea por el factor novedad.