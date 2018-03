Shudu Gram, la modelo que ha engañado a miles de personas en IG

Las redes sociales son postureo y reflejan una vida poco real. Cuántas veces habremos escuchado eso. Pero aun así, seguimos enganchadas a ellas y las utilizamos, en muchas ocasiones, como referente para medir la valía de la gente.

El caso es que muchos siguen creyendo todo lo que cuentan como si de la Biblia se tratara. Pero, de vez en cuando, nos dan un zasca que nos hacen recordar que no podemos fiarnos de ellas.

Es el caso de Shudu Gram, una modelo que estaba empezando a triunfar en la moda y a multiplicar sus seguidores en redes sociales.

Sus medidas eran perfectas y su belleza parecía de otro planeta. Y, no exactamente, pero algo así. Después de haberla visto como imagen de Óscar de la Renta o la firma FentyxPuma de Rihanna, se acaba de desvelar su secreto.

A Shudu Gram no la podremos ver nunca sobre una pasarela porque, la modelo en cuestión no existe en la vida real. Es la primera super modelo digital.

Fue creada en 3D por el fotógrafo de moda Cameron-James Wilson. “Estaba aprendiendo ilustración de manera autodidacta para novelas gráficas y animaciones cuando se me ocurrió diseñar a la mujer más hermosa que podría imaginar”, explicó a The sun.

Una estudiante de la Universidad de Pace de Nueva York, Isiuwa Igodan, quedó impactado con la historia y se reunió con el artífice de esta creación para intentar entenderle.

“Siempre me pregunto cómo esta sociedad, de la que formo parte, define la belleza. Sobre todo, por qué. Shudu representa lo que siempre he visto como hermoso, pero que no veo con frecuencia”, explicó a la joven, “aunque ahora se está produciendo un pequeño cambio”.

Es cierto que vivimos en una época de cuestionamientos sobre los cánones de belleza heredados. “Hay más personas que deben cuestionar qué es realmente hermoso. Recibo muchos comentarios que dicen que su belleza es ‘rara’ pero ella representa y está inspirada en todo un continente de mujeres bellas. Para mí es especial, sí, pero también lo son millones de hombres y mujres africanos de la vida real”, asegura.

Y parece que su mujer perfecta llamó la atención y empezó a triunfar aunque ya había algunos con la mosca detrás de la oreja porque les parecía demasiado perfecta.

“Mucho de lo que vemos en los medios intenta huir de la realidad, con filtros y maquillaje. Shudu viene de otro lado, es una fantasía que trata de abrirse paso en la realidad y tengo planes para ayudarla a hacerlo. Ya ha posado con el modelo de la vida real Nfon Obong y me encantaría verla interactuar con más gente”, afirma.

Ahora hay algunos que consideran esta creación como una obra de arte y otros que critican que sea imagen de productos que nunca jamás va a poder utilizar.

La joven periodista ha llegado a su propia conclusión: “No sólo comencé a desafiar lo que es la belleza sino que comencé a encontrar personas y cosas a mi alrededor más bellas que lo que transmite su apariencia exterior. Para mí Shudu simboliza algo más que sólo arte. Y espero que la mayoría, o incluso todos vosotros, hayáis podido aprender a través de esta pieza sobre las nuevas formas de tecnología y la redefinición de la belleza”.