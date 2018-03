Alejandro Sanz y Pablo Alborán nos emocionan con los mensajes que se dedican (en redes)

“Mi querido hermano. Estoy tan feliz de que empieces en México que es una tierra que parece un cielo. Donde aman la música y se pelean con todo lo que no sea bello… México, hermano mío, es un tesoro para los que sabemos mirar, sentir, reírnos y llorar con el corazón abierto. Cuida esa tierra… hazte amigos, crea recuerdos… más allá de los conciertos,.. México es un paraíso…te lo prometo…lo sé porque desde que lo conozco se me clavó en el alma y eso…ya no tiene remedio”.