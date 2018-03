15 canciones que han sido escritas por mujeres

Hay canciones del verano, incluso interpretadas por hombres, cuya autoría es de una mujer. Y es que vivimos en una sociedad en la que, aunque se ha avanzado positivamente, el reconocimiento de la mujer aún debe recorrer un largo camino.

Hemos investigado y no podemos salir de nuestro asombro tras descubrir que muchas de las canciones míticas que han sonado en la radio o que han ocupado las listas de éxitos de todos los países fueron escritas por mujeres.

Así que, sumérgete en el #GirlPower, ponte los auriculares y disfruta de esta lista de canciones escritas por unas mujeres con talento. ¡Dale al play!

1. I Will Always Love You – Whitney Houston

Lo cierto de esta canción es que se trata de una versión del tema original de Dolly Parton, una cantante y compositora estadounidense. Whitney la interpretó para la película de El Guardaespaldas, con la cual debutó en el cine.

2. Hello - Adele

La escribió junto a Greg Kurstin. La artista compuso el primer verso pero sufrió un bloqueo que le impidió continuar. Una vez que la inspiración volvió a las ideas de Adele, contactó de nuevo con Greg, el cual le esperaba con los brazos abiertos para continuarla. ¡Menudo temazo!

3. Incomplete – Backstreet Boys

Pues sí. La boyband de los 90 lanzó esta canción que fue compuesta, entre otros autores, por una mujer. Se trata de Lindy Robbins, una cantautora que ha trabajado con múltiples artistas de la escena musical, como Hot Chelle Rae y Jason Derulo.

4. Bad Romance – Lady Gaga

Es el primer sencillo del segundo álbum de Lady Gaga, una artista que se ha consolidado como una de los referentes de la música actual. RedOne participó en la composición del tema junto a la artista.

5. No me doy por vencido – Luis Fonsi

En una sociedad en la que el papel de la mujer no está del todo reconocido, cuesta imaginar que este famoso tema de Fonsi fue escrito por una de ellas. Pero así fue. Claudia Brant es la que ayudó al cantante a escribir No me doy por vencido. #GirlPower!

6. Despacito – Luis Fonsi ft. Daddy Yankee

Los puertorriqueños no podían hacerlo solos. De hecho, Erika Ender, Daddy Yankee y Luis Fonsi son los únicos autores de esta canción. Despacito se convirtió en la canción del verano y ha sonado en todos los puntos del planeta hasta hace unas semanas. Además, es la canción más reproducida en Youtube.

7. Wannabe – Spice Girls

¿Quién iba a olvidar a estas divas de los 90? Son la auténtica representación del poder femenino en la música de la época. Con su archiconocido tema Wannabe, compuesto por ellas, Matt Rowe y Richard Stannard, consiguieron crear un auténtico movimiento fanático entorno a la que sería la mayor girlband de la historia.

8. Single Ladies – Beyoncé

Si Queen B lanza un tema y se convierte en todo un éxito, no dudes de que está bajo su autoría. Esta canción, que ya se ha convertido en un himno, fue compuesto por la mismísima Beyoncé con la colaboración de Christopher “Tricky” Stewart, The-Dream y Kuk Harrell.

9. Diez Mil Maneras – David Bisbal

La industria de la música española también cuenta con grandes compositoras en algunos de los temas más escuchados de nuestro país. Los autores de este tema son Justin Gray, Johan Wetterberg, Christopher Nissen y la compositora Ximena Muñoz.

10. La Mordidita – Ricky Martin

Seguro que has leído el título y has comenzado a cantar el estribillo en tu cabeza. Pero no te puedes ni imaginar quién escribió este éxito del puertorriqueño. No es otra que... ¡Beatriz Luengo! La española lo hizo junto a Don Omar, Pedro Capó, José Gómez, Yotuel Romero y el mismísimo Ricky Martin.

11. Madre Tierra – Chayanne

Beatriz Luengo vuelve a aparecer en la lista de las escritoras de grandes temas con este de Chayanne. Lo cierto es que Beatriz se consolida como una de las compositoras más célebres que proceden del territorio español.

12. Want To Want Me – Jason Derulo

Hablando de compositoras consolidades, Lindy Robbins, la que escribió Incomplete de los Backstreet Boys, también lo ha hecho con Want To Want Me de Jason Derulo junto a Ian Kirkpatrick, Samuel Denison Martin, Mitch Allan y el mismo Jason.

13. Cometa – CNCO

Vuelve a aparecer nuestra querida Beatriz Luengo como autora de otro gran tema. La banda latina, CNCO, ha recorrido diversos puntos del planeta interpretando esta canción en sus conciertos.

14. Taken – One Direcion

Esta boyband ha hecho llorar a millones de fans alrededor del planeta "por culpa" de esta canción. Aunque no sería justo ignorar a la autora de este tema: Lindy Robbins. Además de trabajar para los Backstreet Boys y Jason Derulo, también lo ha hecho con otros grandes artistas como son los británicos One Direction.

15. Dime Si Ahora – Thalía

Nuestra lista no podía terminar con otra compositora que con Beatriz Luengo. Dime Si Ahora es la primera composición que realizó la española para otro artista. ¡Nos sentimos muy orgullosos de ella!