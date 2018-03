¡BOMBA! 💣 Dj Khaled, Beyoncé, Jay-Z y Future lanzan temazo

Rodearse de los mejores para triunfar. Eso es lo que ha debido pensar DJ Khaled para lanzar el primer adelanto de su nuevo trabajo.

Khaled estrena Top Off, un temazo en el que le acompañan Beyoncé, Jay-Z y Future. Es el avance de Father of Asahd, el álbum que Khaled tiene entre manos.

"I'm the only lady here, still the realest nigga in the room", con estas palabras, una empoderada Beyoncé aporta , quizá, el momento más apoteósico del tema.

Soy la única mujer aquí, sigo siendo la nigga más real en la sala

Sin duda, un tema en el que el hip hop brilla con cuatro de sus grandes actuales estrellas. A pesar de que las colaboraciones de Bey, Jay-Z y Future no son de gran peso, está claro que DJ Khaled quiere repetir el éxito de Wild Thoughs, con Rihanna.

Es más que probable que su nuevo trabajo esté lleno de grandes colaboraciones como esta. Top Off no es un mal comienzo, desde luego.