Reyko, el dúo del momento, también se une al cartel de LOS40 Primavera Pop

Reyko estará en las tres citas de LOS40 Primavera Pop: el 4 de mayo en Madrid, el 5 en Rubí (Barcelona) y el 6 en Málaga. Compra ya tus entradas para el concierto de Madrid

Soleil e Igor son los dos artistas que dan vida a Reyko, una propuesta fresca, con diferentes influencias y una producción impecable y sugerente. Su pop electrónico y en particular Spinning over you están causando sensación dentro y fuera de las pistas de baile.

Además de su éxito Spinning over You, Reyko estarán presentando su nuevo single, que lanzarán muy pronto.

Reyko se unen así al resto de confirmados: Ana Mena, Efecto Pasillo, Anitta, Clean Bandit, Melendi, Ana Guerra y Aitana, Adexe y Nau, Belinda y Juan Magán.