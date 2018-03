Taylor Swift ya ha grabado su nuevo vídeo

Como os adelantábamos hace unos días, el nuevo single oficial de Reputation de Taylor Swift es Delicate. Tras End Game, la artista de 28 años apuesta por el tema más swiftie de su último disco. Y nosotros no podemos estar más contentos.

Pues bien, como todo single de la artista, tiene que tener vídeo. Y si os estáis preguntando si está grabado, todo apunta a que sí. No ha sido Taylor quien lo ha confirmado, sino Joseph Kahn, el director de la mayor parte de sus vídeos.

You can stop sending me fan concepts lol, video was shot weeks ago. — Joseph Kahn (@JosephKahn) 2 de marzo de 2018

Kahn ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje que confirma que el vídeo de Delicate ya está grabado: “Podéis dejar de enviarme ideas de los fans, el vídeo fue grabado hace semanas”.

Teniendo en cuenta que Kahn es el hombre que convirtió a Swift en un ciborg en …Ready For It? y quien la enterró en un cementerio en Look What You Made Me Do, estamos seguros que en Delicate volverá a sorprendernos.

Taylor, que vuelve a poner su “reputación” sobre la mesa en Delicate, podría sorprendernos con un vídeo más romántico. Ya sabéis, más al estilo de Wildest Dream o Style que de End Game. Si el vídeo está ya grabado, no tendremos que esperar mucho para ver el resultado final. Nos morimos de ganas.