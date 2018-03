¡Notición! Liam Payne se suma a LOS40 Primavera Pop

Ya nos lo advirtió en la alfombra roja de Cincuenta Sombras: vendría muy pronto a España. Ahora, en Del 40 al 1, Tony Aguilar ha confirmado que Liam Payne se suma al cartelazo de LOS40 Primavera Pop.

El cantante británico estará el próximo 4 de mayo en el Wizink Center de Madrid, dándolo todo con su Bedroom Floor. Así que si aún no tienes las entradas para Madrid, ¿a qué estás esperando para pillarlas?

tickets 4 may Madrid Wizink Center

Liam Payne alcanzó la fama gracias a formar parte de una de las boy bands más exitosas de la historia, One Direction. Tras la separación del grupo, Liam comenzó una carrera en solitario con temazos tales como Strip That Down o su colaboración con Rita Ora para Cincuenta sombras Liberadas, For You.

Liam Payne se suma a LOS40 Primavera Pop / LOS40

Se suma al cartelazo de artistas confirmados para LOS40 Primavera Pop: Melendi, Clean Banditt, Anitta, Juan Magán, Belinda, Efecto Pasillo, Reyko, Aitana y Ana Guerra y Adexe y Nau. Suena bien, ¿eh?