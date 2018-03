Alfombra roja de los Oscars 2018

La 90 edición de los Premios Oscar ha arrancado en el Dolby Theatre de Los Ángeles con una alfombra roja para recordar. Sin dress code definido, los movimientos Me Too y Time's Up han sido determinantes en esta ocasión en las que las preguntas acerca del vestuario han sido las menos.

Una noche en la que figuras del cine enormes han acudido a entregar y otros tantos a recoger sus premios y en los que ha habido estilismos para todos los gustos.

No te pierdas la galería que te hemos preparado con todos los asistentes que han posado para los fotógrafos en los Oscars 2018.