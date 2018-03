Hubo una ‘after party’ de los Oscar con mucho sabor español

Lo del sabor español no es una forma de hablar sino algo literal. Y es que en la fiesta que cada año organiza Elton John durante la gala de los Oscar, la cocina corrió a cargo de los hermanos españoles Roca, de El Celler de Can Roca.

Unas mil personas pudieron disfrutar de las exquisiteces culinarias de estos chef de reconocido prestigio internacional que pusieron todo su esmero en agradar a los invitados de la fiesta con la que el cantante y su marido, David Furnish, intentan cada año recaudar dinero para su Fundación contra el Sida.

Elton John y David Furnish, anfitriones de la cena de su Fundación anti sida. / GettyImages

Pero que conste que asistir no es barato. El cubierto cuesta 9.700 dólares aunque, no olvidemos, que es por una buena causa, concienciar e investigar sobre una enfermedad que no puede dejarse de lado.

Y que conste que no sólo hubo españoles en la cocina. David Bisbal o Jon Kortajarena fueron algunos de nuestros embajadores.