Según la ciencia, esto es lo que vas a tardar en superar una ruptura

¿Te han roto el corazón? ¿Estás triste? ¿Pasándolo mal? No te preocupes, si te acaban de dejar, es lo normal. Sin embargo, tampoco te agobies porque la ciencia tiene ya bien estudiado cuánto tardamos en recuperarnos de una ruptura.

Para empezar, tienes que saber que vas a atravesar varias etapas. La primera será dura, desgarradora y loca porque estarás en la negación. El mítico: ''esto es una racha'', ''estoy segura de que va a volver'', ''en un par de meses está llamándome otra vez''. No, acéptalo, te ha dejado y seguramente sea para siempre.

Luego llegará la etapa de la rabia. Todo te parece fatal, le reprochas mil cosas y estás muy enfadado porque no entiendes nada. La fase viene seguida de la nostalgia. Empiezas a echarlo de menos, te acuerdas de las cositas bonitas y todo te da un poquillo de pena.

Tras esto llega la última fase. La fase en la que empiezas a sentirte un poco mejor. Empiezas a ver la luz al final del túnel y a aceptar lo que ha pasado. Sí... Se trata de la fase de aceptación. ''Ok, lo hemos dejado así que: move on''.

La pregunta del millón: ¿cuánto vas a tardar en todo eso? Según un estudio publicado en el Journal of Positive Psychology, el 71% de las personas tarda tres meses en ver la parte buena de haber terminado una relación. Tampoco es que a los tres meses vayas a estar encantado de haber royo o no te vayas a acordar de nada. Eso no... pero al menos entenderás que has madurado y que se tenía que terminar.

Y ahora, para que veas que no eres el único, escucha lo que han compartido con nosotros los oyentes. No estás solo, nos ha pasado a todos... (''Mal de muchos...'')