La confesión de Ricky Martin sobre su pasado

Ricky Martin ha decidido hablar. Se ha abierto para contarnos detalles de su vida que no conocíamos. El artista ha hablado de su pasado amoroso en una entrevista para el medio ''Vulture''.

En el encuentro habla de su nuevo papel en la serie: ''The Assassination of Gianni Versave: American Crime Story'', donde encarnará al personaje de Martín. Y es que, además de interpretarlo, el cantante tiene varias cosas en común con el personaje... Ricky Martin ha asegurado que en los 90 él también tenía novias y novios: ''Trabajaba como un loco pero mi carrera nunca saboteó mi vida íntima''.

Y eso no es lo más fuerte. Ricky ha anunciado que igual que Dalí con Gala, él tenía una novia, como un tipo de musa que le inspiraba: ''Tuve esta mujer que fue increíble (...) Ella era poderosa y sabía de mí. Ella sabía que yo era gay pero estábamos juntos''.

Ricky Martin ha contado por qué tardó tanto en reconocer en público su sexualidad: ''Mucha gente me decía: ''si sales, este será el final de tu carrera. Las chicas no comprarán tus álbumes, no irán a tus conciertos''. Confiesa que después de haberse esforzado tanto para llegar hasta tan alto, tenía miedo de que todo se derrumbara.

El artista termina dando ánimos a todos aquellos que estén pasando por una situación similar.