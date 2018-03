30 pensamientos que todos hemos tenido viendo los Oscars 2018

- Actrices como Mira Sorvino y Ashley Judd, las primeras en destapar el escándalo de Harvey Weinstein, nos recuerdan donde estamos desde la alfombra roja.

- Mientras tanto en Madrid Gemma Nierga, Anabel Vázquez y Elena Neira se dedican a comentar si Sandra Bullock o Nicole Kidman están poco o muy operadas. Quizá no era el mejor año para ello, pensamos.

- La apertura en blanco y negro y con chistes de la época dorada del cine nos chifla.

- El recuerdo al envelopegate y recuerdo a los auditores de Price Water House Coppers por parte del presentador, Jimmy Kimmel, nos hace guardar la esperanza. Todos queremos otra equivocación como la del año pasado.

- Jimmy Kimmel reparte estopa a todos los acusados de abuso y hace una buena semblanza del trofeo: no dice tacos, tiene las manos donde pueden verse y no tiene pene.

- Tortazo en la cara a Mike Pence dedicándole el argumento de Call me by your name ahora que se ha convertido en un estandarte de la homofobia. ¡Muy bien!

- ¿Quién no quiere tener el humor de Helen Mirren pasados los 70? Hace de azafata de El Precio Justo con todo el morro que le caracteriza.

Chadwick Boseman y Margot Robbie / GEtty /

- Lo ostentoso del decorado nos hace temer por los espectadores que sufran algún tipo de fotofobia. ¡Cuánto brillo!

- Déjame Salir es una película que no entendemos pero el gag con Lakeith Stanfield nos encantaría que fuera real en cualquier situación incómoda vital en la que nos encontráramos.

- Que Armie Hammer y Gal Gadot presuman de belleza nos hace querer echarnos a llorar ahora mismo mientras vemos la gala.

- Un año más la traducción de la emisión oficial en España nos hace desear un subtitulador automático o alguna invención de start up joven.

- Nos tiramos de los pelos por no haber visto Black Panther todavía dadas las constantes referencias a la película en esta gala.

- Y Greta Gerwig histérica al ir a entregar el Oscar al Mejor Documental dado que es la quinta mujer nominada como directora nos hace derretirnos de amor.

- Con el premio a Ícaro como mejor documental queremos empezar a tirar cosas a la televisión.

Laura Dern y Greta Gerwig entre bambalinas / Getty /

- Ansel Elgort y Eiza González presentan el mejor Oscar a Mejor Edición de Sonido pero el traductor la presenta a ella como Eva y tenemos la esperanza de que la presentadora de Masterchef aparezca en el escenario del Dolby Theatre.

- En este momento nos damos cuenta de que quedan más de dos horas de gala y nos entran ganas de tirarnos por un puente tras ese chiste con Steven Spielberg en el que le han pedido costo.

- Y con la actuación de Natalia Lafourcade, Miguel y Gael García Bernal cantando Remember Me de Coco llegamos a la conclusión de que no le daríamos el Oscar al Mejor Diseño de Producción a esta gala de los Oscars. El menos es más y el ahorro energético no va con esta producción de 22 millones de dólares (más que el presupuesto de muchas de las películas nominadas).

- Una mujer fantástica se lleva el primer Oscar a Mejor Película de Habla no Inglesa para Chile y termina una campaña de premios redonda. ¡Viva Daniela Vega y Sebastián Lelio!

- A punto de caer dormidos, Mark Hamill y su chiste acerca de decir La La Land al leer el sobre a Mejor Cortometraje de Animación nos vuelve a llevar a la gala.

- Darla K. Anderson le ha dedicado el Oscar a Coco a su mujer y nos emociona que haya mujeres recibiendo premios y que hablen con normalidad de afectividades no heteronormativas.

- Sufjan Stevens y St. Vincent interpretan Mistery of Love y lloramos desconsoladamente porque todavía no estamos bien después de ver Call me by your name.

- En Los Ángeles son las siete de la tarde pero en España son las cuatro de la mañana y este parón para hacer un sketch que solo se puede ver en la web de los Oscar pues qué quieres que te diga, Jimmy Kimmel. No estamos para estos trotes.

- Pero, ¿en Los Ángeles hay alguien que no esté viendo los Oscars y sí Un Pliegue en el Tiempo en el cine de enfrente?

- Bien, Maya Rudolph y Tiffany Hadish se marcan una presentación denunciando el racismo que sigue habiendo en los Oscars a pesar de los gestos que no podemos si no enamorarnos de ellas.

- El discurso de las tres víctimas de Harvey Weinstein Annabella Sciorra, Ashley Judd y Salma Hayek acompañado de un vídeo interpretado por las minorías que ganan espacio en Hollywood poco a poco nos hace emocionarnos.

- James Ivory se lleva con 90 años el Oscar a Mejor Guión Adaptado por Call me by your name y Armie Hammer y Timothee Chalamet lo aplauden en pie. Y no podemos más que volver a llorar después de escuchar que "Todos hemos tenido un primer amor y todos hemos salido intactos. Más o menos".

- ¿Desde cuándo se honran a los veteranos de guerra en los Oscars?

- Más gags como el de Sandra Bullock bajándose la luz y menos vídeos sin sentido reivindicando no sabemos muy bien qué.

Armie Hammer y Gal Gadot / Getty /

- La actuación de This is me parece recién llegada desde 1997. Un bostezo para ellos.

- Guillermo del Toro se lleva el Oscar a Mejor Director y esperamos que sea el único galardón importante para La Forma del Agua, la verdad.

- Gary Oldman se lleva el Oscar a Mejor Actor por su papel en El Instante más Oscuro y, claro, no nos sorprende en absoluto porque puede que estos sean los Oscars más previsibles de cuantos hemos visto.

- Jodie Foster con muletas al lado de Jennifer Lawrence se convierte en el meme inmediato de esta gala. Le entregan el Oscar a Mejor Actriz a Frances McDormand, claro.

- ¿Es Frances McDormand la mejor persona sobre la faz de la Tierra? Sí, ha pedido a todas las mujeres nominadas que se levanten para ser visibilizadas.

- Warren Beatty y Faye Dunaway presentan de nuevo el Oscar a Mejor Película sin errores esta vez. Se lo ha llevado La Forma del Agua como todo el mundo esperaba.