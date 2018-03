Todos los ganadores de los Oscars 2018

Mejor Película - La forma del agua

Mejor dirección - Guillermo del Toro por La forma del agua

Mejor Actor - Actor - Gary Oldman

Actriz - Frances McDormand

Actor de reparto - Sam Rockwell

Actriz de reparto - Allison Janney

Película de habla no inglesa - Una mujer fantástica

Guion original - Déjame salir

Guion adaptado - Call Me by Your Name

Mejor película documental - Ícaro

Corto documental - Heaven Is A Traffic Jam On The 405

Montaje - Dunkerque

Dirección de fotografía - Blade Runner 2049

Banda sonora original - La forma del agua

Canción original - Coco

Diseño de producción - La forma del agua

Diseño de vestuario - El hilo invisible

Maquillaje y peluquería - El instante más oscuro

Edición de sonido - Dunkerque

Mezcla de sonido - Dunkerque

Efectos especiales - Blade runner 2049

Película de animación - Coco

Corto de ficción - The Silent Child

Corto de animación - Dear Basketball