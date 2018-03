Lana del Rey versiona ‘You Must Love Me’, de ‘Evita’

Lana del Rey acaba de versionar el tema You Must Love Me, la canción principal de Evita.

Lo ha hecho para Unmasked: The Platinum Collection, un nuevo álbum recopilatorio de éxitos de Andrew Lloyd Webber.

La canción, seguramente, la relaciones directamente con Madonna. Fue la Reina del Pop la que interpretó este tema originalmente, consiguiendo el Oscar y el Globo de Oro a Mejor canción en 1997.

Este disco, en el que también participan artistas como Barbra Streisand, la propia Madonna o incluso el actor Antonio Banderas, complementa la biografía recién publicada de Andrew Lloyd Webber.

Portada de la biografía recién publicada de Andrew Lloyd Webber.

Se trata de uno de los compositores teatrales más renombrados de finales del siglo XX y, en total, saldrá un recopilatorio de 4 discos que incluirán canciones de toda su carrera.

Respecto a Lana del Rey, la cantante ha afirmado que ha sido un “sueño” interpretar un tema de Lloyd Webber, una de sus “mayores inspiraciones”.