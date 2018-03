Alfred desvela cómo será su primer disco tras ‘OT’

Alfred y Amaia se subieron 'Al cotxe', un programa de TV3 que les entrevistó mientras iban de camino a casa del finalista.

Durante el paseo, el catalán explicó que estaba a punto de empezar a grabar su primer disco: "La semana que viene ya empiezo a hacer las maquetas. El estilo será una mezcla entre el sonido de Leiva, Calamaro y Extremoduro. Con un efecto bastante roquero, con mezcla de soul y pop".

Además, confesó su deseo de contar con algunas colaboraciones entre las que estaría Love of lesbian y la propia Amaia.

Alfred: El estilo será mezcla Leiva, Calamaro y Extremoduro. Efecto rockero con mezcla de soul y la imagen pop que tengo. Habrá colaboraciones, estoy en contacto con love of lesbian #AlmaiaAlCotxe pic.twitter.com/QoriKLydDH — emily 🥀 (@almaiadirecto) 5 de marzo de 2018

La triste razón por la que Alfred se presentó a 'OT'

Los dos 'triunfitos' estuvieron relajados con cada pregunta que se les lanzó e incluso Amaia contó las palabras que sabía en catalán ("t'estimo", "abraçada", "collons") y puso voz al gps.

Explicaron que vivir esta experiencia juntos les daba seguridad al poder compartir todo y Alfred reconoció que se apuntó al casting de 'Operación triunfo' porque estaba viviendo un mal momento:

"Estaba pasando por una época de crisis existencial, no sabía qué hacer con mi vida personal y artística. Perdí a un primo y todo me hizo reflexionar sobre la vida, sobre lo que quería vivir. Eso me hizo ponerme 100% en el arte, en la música, y creo que gracias a este punto de inflexión me apunté a OT y ha cambiado mi vida"