Habemus ‘Embrujadas’: estas son las brujas que sucederán a Piper, Phoebe y Prue

Prepárate para invocar el poder de tres porque por fin conocemos a las tres actrices que darán vida a las nuevas Embrujadas.

Según informa TV Line, el reboot de la mítica serie estará protagonizado por Madeleine Mantock, Melonie Diaz y Sarah Jeffery.

Ellas serán las encargadas de suceder a las hermanas Halliwell (Prue, Piper, Phoebe y Paige) en una producción que tendrá muchos cambios respecto a la serie original.

Estas son las protagonistas de Embrujadas 2.0

Madeleine Mantock (The Tomorrow People, Into the Badlands) interpretará a Macy, una genetista que se queda en shock cuando descubre su condición de bruja.

Madeleine Mantock es Macy /

Sarah Jeffery (Shades of Blue) dará vida a Madison, una universitaria de primer año que está más interesada en unirse a la fraternidad de moda que de perfeccionar sus poderes.

Sarah Jeffery es Madison /

Melonie Diaz (The Breaks) se pondrá en la piel de Mel, una activista apasionada que pierde el rumbo después de sufrir una tragedia familiar.

Melonie Diaz es Mel /

¿Conseguirán ellas borrar el recuerdo de las Embrujadas originales? Hagan sus apuestas...