Dos noticiones que esperabas del concierto de Katy Perry en Barcelona

Estabas esperando que llegara este día y por fin se han confirmado las dos grandes noticias que esperabas del único concierto de Katy Perry en España.

Witness The Tour desembarcará el 28 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona pero atent@ porque mañana, 7 de marzo, es el día clave: las entradas se ponen a la venta a las 10h de la mañana en Doctor Music y Ticketmaster además de tiendas Fnac, Viajes Carrefour y Halcón Viajes.

Con precios que oscilan entre los 45 y los 105 euros no sólo podrás disfrutar del espectacular show que está ofreciendo la solista californiana sino de una invitada muy especial.

Katy Perry ha confirmado que Hailee Steinfeld será la encargada de abrir el show de Barcelona como artista invitada

La actriz y cantante, Hailee Steinfeld, debutó de manera triunfal en la música con Love myself pero ello no hizo que se acomodara y siguió cosechando éxitos como Starving , Let me go y Most girls.

Hailee Steinfeld lo tiene todo para triunfar: sabe actuar y cantar. Como actriz ya ha estado en producciones como Dando la Nota: aún más alto o Valor de Ley, de los hermanos Coen. Pero es que como cantante, no se queda atrás. Y lo va a demostrar 'teloneando' a Katy Perry.

Cada vez falta menos para escuchar en directo canciones como Chained to the rhythm, Bon appetit o Swish swish pero seguro que en el repertorio de Katy Perry no faltan los hits más conocidos de su carrera: Roar, Firework, Dark Horse, I kissed a girl...