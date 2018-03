Darío Alva: El español que está detrás de la impactante imagen de Post Malone

Post Malone es ese nuevo representante del trap que apareció de la nada con un temazo que dio la vuelta al mundo en 2017: Rockstar.

Un músico sin filtros que dice y hace lo que le apetece y esa forma de actuar se refleja en todo el proyecto artístico que le rodea. Seguro que alguna vez te has preguntado (como yo) qué quieren decir sus portadas, sus símbolos gráficos.

Para saberlo nada como acudir al artífice de ese trabajo y, para mi sorpresa, averiguar que es un español que por Valencia le conocen muy bien aunque ahora viva en Madrid: Darío Alva

No le gusta mucho hablar de sí mismo y prefiere mantener el misterio. Lo que sí sabemos es que se trata de un video artista que domina el 3D y crea obras que impactan, como su trabajo con Post Malone.

Él se encargó del diseño de la portada de los diferentes singles junto a Travis Brothers Bryan Rivera , los directores artísticos del proyecto.

Contactaron con él a través de Instagram. Todavía no ha estado en Estados Unidos pero eso no le ha impedido ser uno más en el proyecto.

Un equipo creativo que parece trabajar con libertad y con un desarrollo muy pensado y trabajado que le ha aportado a Malone una imagen muy potente que casa a la perfección con su música.

Quise saber más y él, como buen creativo que es, me propuso mandarme las respuestas a su manera. Está claro que no es un hombre de palabras sino de imágenes. Así que, sí, puede que no hayas visto una entrevista como esta pero tampoco habías conocido un artista como Post Malone y mereció la pena, ¿no?