Las canciones más reivindicativas sobre las mujeres que te levantarán de la silla

La música es capaz de curar, de movilizar y de cambiar pensamientos. La música es capaz de todo. Y más aún en una sociedad en la que la mujer aún se enfrenta a una desigualdad obvia en diversos campos. Es ahora cuando la música adopta un papel fundamental.

Existen diversas canciones que rinden homenaje a la mujer y a su fuerza, y es por ello por lo que no queremos que te las pierdas. Dale al play y sumérgete en el movimiento feminista, aquél que lucha por la igualdad entre ambos géneros. Porque la mujer fue, es y será siempre importante. ¡Escucha!

1. SALUTE – Little Mix

La girlband británica cuenta con más de un tema referente al empoderamiento de la mujer. Salute es uno de ellos. "Chicas de alrededor del mundo, estamos buscando reclutas. Si estás conmigo, levanta tus manos y saluda. Coge tus tacones de infarto, tus zapatillas o átate las botas. Representando a todas las mujeres. ¡Saluda, saluda!".

2. THAT'S MY GIRL – Fifth Harmony

"Te has caído antes. Te han hecho daño antes. Te has levantado antes. Estarás lista para ir, lista para ir". La canción trata sobre el apoyo moral hacia la chica, la cual debe sentirse con fuerzas tras acabar una relación.

3. RUN THE WORLD – Beyoncé

¿Quiénes mandan en el mundo? ¡Las chicas!. Queen B te levanta de la silla con este temazo dedicado a todas las féminas del planeta.

4. CAN'T HOLD US DOWN – Christina Aguilera

"Esto es para todas mis chicas de alrededor del mundo, quienes se han cruzado con un hombre que no respeta su valor. Pensando en que todas las mujeres deberían ser vistas, no escuchadas. Así que, ¿qué hacemos, chicas? ¡Gritar!"



5. LO MALO – Ana Guerra y Aitana

Las triunfitas han sido todo un éxito con este tema, ya que tienen claro que ellas no quieren un chico malo.

6. ELLA – Bebe

Es una de las artistas más reivindicativas en este aspecto. Lucha por los derechos de la mujer y contra la violencia machista.

7. STRONGER – Kelly Clarkson

"Lo que no te mata, te hace más fuerte" es la frase célebre de la canción. Clarkson se ha convertido en una de las referentes mundiales en ganar confianza consigo misma.

8. QUEEN – Jessie J

La británica es indudablemente una de las artistas con más fuerza del panorama musical. Así lo demuestra a través de sus canciones y también en sus actuaciones. Esta canción habla sobre ser una misma y no cambiar por la opinión de los demás.

9. ESTA VEZ QUIERO SER YO – Pastora Soler y Manuel Carrasco

"Esta vez me libraré de tus mentiras y me iré con mis razones convencidas. Esta vez voy a luchar por todo lo que callé. Esta vez quiero ser yo quien me cambie de una vez".

10. YO NO SOY ESA MUJER – Paulina Rubio

"Yo no soy esa mujer que no sale de casa y que pone a tus pies lo mejor de su alma. No me convertiré en el eco de tu voz, en un rincón. Yo no soy esa mujer".

11. AIN'T YOUR MAMA – JLO

Fue todo un éxito. Este tema de JLO se convirtió en un himno para las mujeres que quieren ser independientes y no convertirse en la "madre" de nadie. Porque ellas no solo son amas de casa.