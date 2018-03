¿La foto de la semana? La de Madonna, Kim Kardashian y Cardi B

Es la foto de la que todo el mundo habla, la de Madonna, Kim Kardashian y Cardi B. Sucedió en la fiesta que organizó la Reina del Pop después de la fiestas de los Oscars.

Una de las cantantes más importantes de la historia, la rapera de moda y una de las mujeres más famosas del mundo. Todas ellas tras un papel blanco, roto y asomando la cabeza.

Todas ellas han conseguido empoderarse y convertirse en mujeres referentes. Cada una a su manera, claro. Para Cardi B, además, conocer a Madonna ha sido como cumplir un sueño.

“No me puedo creer haber actuado en su fiesta, ha sido la actuación con más significado que he hecho. Crecí escuchando a Madonna con mi madre durante horas, canté Material Gir’ en mi primer año de instituto, escucho a Madonna en todas las sesiones de fotos que hago para ganar confianza y siempre la he mencionado en mis entrevistas. La mejor parte de conocerla es que ha sido todo lo que esperaba: una z*** feminista y liberal y pateaculos".

Todo con cariño, claro.

Muchas fueron las personalidades que deslumbraron en la after-party de los premios Oscar 2018. Como es habitual, Madonna fue la anfitriona de una exclusiva fiesta posterior a la entrega de premios. Y como de costumbre, el evento estuvo lleno de algunas de las estrellas más populares de Hollywood.