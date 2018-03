Si tienes dudas sobre el feminismo, aquí tienes las respuestas

VVAA Autoras

Este libro recoge 8 cuentos de algunas de las ilustradoras más prestigiosas de nuestro país y en su introducción dejan clara su intención.

“Las protagonistas de El futuro es femenino viven situaciones injustas, pero no son víctimas. Se rebelan y le dan la vuelta a la historia, reclamando su espacio, negándose a tomar como normal algo que no lo es. Me gustaría decirte que el objetivo de estos cuentos es que, si aún no eres mujer, si todavía eres niña, tú no tengas que vivir estas situaciones. Que no tengas que vivirlas tú y tampoco tus amigas, ni tus hermanas. Que no tengan que vivirlas nuestras hijas —si es que queremos tenerlas—, ni nuestras nietas. Pero me temo que para llegar a eso aún queda bastante camino, así que el objetivo real es que, si eres una niña que algún día será mujer, sepas que hay maneras de conseguir que la situación no sea injusta”.