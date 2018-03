Pasamos de peli y manta a tumba y flores

Ya queda poquito para que empiece la primavera y la temporada de los planes: ''peli y manta'' se está acabando, asúmelo.

En Anda Ya estamos muy preocupados por si estás colapsado y no sabes bien qué hacer ahora que van a llegar más días de sol. Pues bien, he aquí nuestra propuesta (que tan novedosa no es porque ya se hace en muchas ciudades): el necroturismo.

Sí, da mal rollo hasta el nombre, pero es así: visitar cementerios está de moda. De hecho, tiene ya mucha fama en toda Europa. Por ejemplo, si has ido a París y te has perdido el Pere Lachaise, tienes que volver. El cementerio parisino es una de las joyas de la ciudad y eso es así. Y este no es el único ejemplo porque en Europa nos sobran. Échale un vistazo a esta web, que te va a encantar.

Nosotros no queríamos quedarnos atrás y por eso se han empezado a ofrecer tours de todo tipo. Desde el 3 de marzo hasta el 30 de junio podrás hacer una visita guiada del cementerio de la Almudena de Madrid, la mayor necrópolis de Europa Occidental, en él descansan más de 5 millones de personas.



Raquel Blanco, de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, nos ha contado que las tumbas más visitadas en el emblemático cementerio son las de Lola Flores, Antonio Flores y Enrique Tierno Galván. Ahora, la mala noticia: en pocos días se han agotado todas las entradas.

Ahora bien, si te da miedito mejor quédate en casa porque uno de los conductores de la línea de la EMT que cruza el cementerio, la 110 asegura que pasan cosas bastante raras dentro. Por ejemplo, con el autobús vacío se enciende el timbre que solicita parada... ¿Te imaginas?

Sin duda, planazo para un domingo que no sepas muy bien qué hacer.

Ah, y si estás en Valencia o Barcelona anímate porque también tienen rutas para conocer los cementerios. Ele, planes a tutiplén.