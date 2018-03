Los peores chascos de la televisión

Este fin de semana hemos vivido uno de los momentos más incómodos de la televisión. El atleta Óscar Husillo se acababa de proclamar Campeón del Mundo de los 400 metros en pista cubierta cuando, de repente, el reportero le dio el notición: había sido desclasificado. Un chasco que además se vivió en directo.

Pero ojo porque no ha sido el único. A Óscar le ha tocado esta semana pero ha habido otros muchos antes que él.

Creerte que has ganado una medalla de oro cuando en realidad no, es una movida grande. Estamos todos de acuerdo pero... ¿Hay algo peor? Sí, que creas que te ha tocado el gordo y resulte que has mirado mal el número.

Otro mítico tierra trágame de la televisión es este momento en el que una colaboradora de ''Espejo Público'' estaba tan tranquila comentando un incendio que se había producido en la Gran Vía de Madrid hasta que se dio cuenta de que era donde ella se hospeda. ¡Magnifique!

Pero no queda ahí... Una mítica escena de ''Comando Actualidad'' era la de un padre y un hijo que van por las calles de Madrid ofreciendo café caliente a la gente necesitada. Hasta ahí todo bien: solidaridad, bien hacer, niños... Hasta que con toda su buena intención se lo ofrecen a un señor que no está en situación de necesidad y claro, se lo toma bastaaaaante mal.

Y ya para colmo... Un historión de ''El diario de Patricia''. Resulta que va un hombre a declararse ante una mujer de la que estaba enamoradísimo y, ¿qué pasa? No le hace falta ni que responda porque... ¡Ella no le reconoce! jajaj

Si esto no te alegra el día... Poco más se puede hacer.