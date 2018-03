Beyoncé y sus alter ego

Los 15 años de carrera en solitario de Beyoncé han dado para mucho: éxitos, escándalos, gigantescas giras mundiales y muchos números 1.

Pero si de algo ha estado plagada la carrera de Beyoncé ha sido de 'alter egos'. Casi a ritmo de personalidad por disco ha salido la intérprete en los últimos años pero es que su última creación podría dar mucho juego.

B

El estreno el pasado viernes de la canción Top off en el que DJ Khaled reunía a Future, Jay Z y Beyoncé en un mismo tema ha dado paso a cientos de especulaciones sobre el nuevo alter ego de la solista: B.

Muchos de sus seguidores han dejado constancia de que B tiene página propia en Tidal lo que podría suponer que Beyoncé publicaría bajo ese nombre nuevo material muy pronto.

En Tidal, su plataforma junto a su marido Jay Z, la colaboración de Beyoncé con Eminem, Walk on water, es responsabilidad de B así que, a estas alturas, ya estamos hechos un lío.

Sasha Fierce

Beyoncé presentó a Sasha Fierce en el lanzamiento de su doble álbum I am... Sasha Fierce.

No fue un alter ego que conociéramos de forma muy sutil pero la artista quiso dejar clara la diferencia entre sus 'yoes' musicales'.

"Tengo a alguien más que asuma por mi cuando es el momento de trabajar y cuando estoy sobre los escenarios, este alter ego que he creado me protege y dice quién soy realmente. Sasha Fierce es la diversión, el lado más sensual, más agresivo, más abierto y el lado más encantador que sale cuando trabajo y cuando estoy sobre los escenarios" explicaba Beyoncé.

En 2010, Sasha Fierce desapareció y nunca sabremos si volverá.

Third wall trill

Muchos fans pillaron a Beyoncé acreditada como Third Wall Trill haciendo los coros en varias canciones del disco de 2013 de su marido, Jay-Z: Magna Carta Holy Grail.

Cuando la colaboración no fue tan directa como un dueto (Crazy in love, Hollywood, That's how you like it, Drunk in love o On the run (Part II) este es el alter ego que usó Beyoncé

Yoncé

Sasha Fierce dejó paso a Yoncé: "No necesito a Sasha Fierce más porque he crecido y ahora soy capaz de mezclar a las dos" explicó a Allure.

Pero en sus letras desde Partition y sobre todo en Flawless (junto a Nicki Minaj) y en Yoncé dejó claro que había nacido un nuevo alter ego: Yoncé.

Mrs. Carter

La faceta conyugal de Beyoncé también se convirtió en un alter ego durante su carrera. Mrs. Carter nació aprovechando el apellido de su marido y la intérprete lo tenía claro.

"Beyoncé es Beyoncé. Mrs. Carter es Beyoncé. Sasha Fierce es Beyoncé. Y ya estoy en un lugar en el que no tengo que separarlas. Son piezas que forman parte de mí, diferentes elementos de la personalidad de una mujer, porque somos complicadas".