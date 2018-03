Pink: Así ha cambiado de su primer a su último vídeo

A comienzos del año 2000 debutaba en la industria musical una de las voces más reconocibles del pop-rock estadounidense femenino: Pink.

Can't take me home fue el nombre del álbum con el que se estrenó y There you go fue la canción elegida para darse a conocer al mundo.

Pelo corto y teñido de colores, motos, mucho skate y una imagen juvenil que se ajustaba a lo que pedía la época y sus 20 añitos.

No tardaría en convertirse en una estrella a nivel mundial gracias a su participación en Lady Marmalade y sobre todo a su segundo disco Missundaztood y su hit Just like a pill.

18 años (y unos pocos días) después de su debut musical, Pink acaba de publicar su más reciente vídeo, Whatever you want, en el que, obviamente ha dejado atrás su imagen adolescente y se reivindica como mujer.

Este clip es un completo repaso a un 2017 repleto de eventos de reconocimiento a su disco Beautiful Trauma. Y en todos ellos ha estado acompañado de su familia.

Las motos son ahora responsabilidad de su pareja, piloto profesional, y Pink controla cada detalle de sus escenografías (desde las acrobacias hasta el vestuario) en eventos como entregas de premios o la Super Bowl.

Las mallas, los petos y, en general, la ropa cómoda (los trajes le sientan como un guante) han reclamado el protagonismo sobre la ropa juvenil y el pelo rojo ha dejado paso al rubio.

Por suerte la voz de Pink no ha cambiado nada y podemos disfrutar de su música tanto como hace 18 años.