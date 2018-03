Razones por las que debes escuchar K-Pop

El K-Pop es uno de los estilos musicales con más éxito actualmente. No solo reúne a un gran número de fans, sino que han revolucionado el mercado de la música, disparando la venta de discos de este tipo de ritmos.

Pero somos conscientes de que no todo el mundo ha tenido el momento de parar a escuchar los éxitos de K-Pop. Así que, si aún no te has decidido, no te preocupes. Nosotros te damos las razones principales por las que deberías hacerlo. Pero, ¡cuidado! Una vez que lo hagas, no podrás parar de escuchar música k-pop.

1. Unos ritmos de otro planeta

Sin ánimo de menospreciar al resto de estilos, el K-Pop es uno de los más potentes en cuanto a ritmos, o así lo demuestran algunos de sus temas. Una vez que decides escuchar una canción, tu mente funciona a mil y no puedes evitar levantarte de la silla para comenzar a bailarlo. ¡Una auténtica locura!

2. Sus letras profundas y únicas

El idioma coreano no es uno de los más hablados a nivel mundial, pero las letras de las canciones de la música K-Pop son de lo más profundas. Una vez que te sientas a leer la traducción de cada una de ellas, exploras una gran cantidad de emociones que se despiertan en tu interior, y eso es inevitable.

3. Las coreografías de infarto

Además de tener buenos ritmos y letras llenas de sentimientos, la música K-Pop viene acompañada de coreografías que te quitan el aliento. Lo que probablemente te ocurrirá si decides ver la coreografía de alguna canción es que pasen segundos hasta que vuelvas al mundo real. ¡Estarás en shock!

4. Una gran variedad de artistas

Dentro de la música K-Pop hay un sinfín de artistas que se especializan en los diversos géneros musicales: hip-hop, pop, etc. Así que no te preocupes si escuchas una canción y no te convence, ya que existe un gran número de cantantes y grupos que te esperan para enamorarte.

CL, una cantante coreana / Getty Images

5. La continua interacción con sus fans

Algo que caracteriza a los artistas coreanos es el cariño que tienen hacia sus seguidores. Ya sea a través de la comunicación verbal como de la no verbal, ellos demuestran que sus fans son el principal apoyo con el que cuentan en el mercado. Son numerosas las ocasiones en las que aparecen realizando un corazón con los brazos o con las manos para expresar su afecto.

6. Su cultura

Una vez que exploras la música K-Pop es inevitable aprender una gran cantidad de información acerca de la cultura coreana. Y es que se puede descubrir que no solo son buenos en la música, sino en absolutamente todo. La gastronomía, las festividades y sus formas de vida te sorprenderán.

/ Getty Images

En definitiva, escuchar K-Pop abre tu mente y consigues experimentar nuevas vivencias, no solo en cuanto a la música, sino también en cuanto a su cultura. ¡Escúchalo!