Un famoso cantante sigue a Cepeda en Twitter y la gente se vuelve loca

¡Alerta #cepedistas!

Un cantante internacional, número 1 de LOS40, ha seguido a Luis Cepeda en Twitter. Este artista es... ¡JAMES ARTHUR!

Parece que la versión que el triunfito hizo de Say You Won't Let Go ha traspasado las fronteras y ha enamorado a la estrella británica.

Y claro, como se esperaba, la sorpresa ha sido mayúscula y las redes se han vuelto locas. Todo el mundo sabe que Cepeda es muy fan de James Arthur y ahora, gracias a Twitter, están más conectados que nunca.

Os recordamos que Cepeda seinterpretó Say you won't let go en la Gala 9, en la que se despidió del concurso. Para muchos, esta ha sido su mejor actuación.