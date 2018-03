Blas Cantó lanza ‘Él no soy yo’, un nuevo adelanto de su próximo disco

Blas Cantó lanza el tercer adelanto del que será su nuevo álbum. El cantante estrena Él no soy yo, un tema que llega tras el éxito de In Your Bed y Drunk and Irresponsible.

Se trata de su primer single en español, una canción a medio-tiempo con una excelente producción. Influenciado por el pop-folk de las bandas de hoy en día, Blas Cantó sorprende con este éxito casi asegurado.

Fue ayer jueves, en LO+40, donde se pudo escuchar el tema por primera vez. Fue un programa especial, ya que, al ser el día internacional de la mujer trabajadora, sólo sonaron mujeres.

Sin embargo, Xavi Martínez hizo una excepción: la de Blas Cantó. El presentador recibió una bonita nota de audio que compartió en el programa con un gran regalo.

El regalo de Blas para todas las mujeres fue el estreno en LOS40 de Él no soy yo. Aquí puedes revivir el momento.

Este nuevo single demuestra que el artista está afianzando con pasos seguros una de las propuestas musicales más sólidas de nuestro panorama pop nacional. Nos muestra una capa más de su polifacética carrera.

"Se trata de una canción muy emocionante con elementos de folk moderno y enérgico en la que Blas Cantó vuelve a demostrar que es uno de los intérpretes con mas talento de su generación, esta vez expresándose a través de una composición en castellano".